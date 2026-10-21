Технология производства гексена-1 СИБУРа получила Премию Правительства России

Новая разработка укрепляет технологический суверенитет отрасли

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Команда СИБУРа удостоена Премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку первого в России и странах СНГ промышленного комплекса по производству гексена-1. Награда присуждена за создание отечественной технологии, которая позволила заместить импортное сырье для производства современных марок полиэтилена и открыла новые возможности для развития российской нефтехимии.

Гексен-1 — важнейший компонент для производства полиэтилена с улучшенными характеристиками. Его добавление позволяет повышать прочность, устойчивость к механическим нагрузкам и другие эксплуатационные свойства материала.

Такой полиэтилен востребован при производстве труб, упаковочных пленок, емкостей и других изделий, востребованных в различных отраслях промышленности — от производства товаров народного потребления, гибкой и жесткой упаковки до медицины, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Для нас принципиально важно не просто замещать отдельные импортные продукты, а создавать собственную научно-технологическую базу, которая обеспечит развитие российской нефтехимии на десятилетия вперед. Проект гексена-1 — пример того, как инвестиции в науку превращаются в реальные конкурентные преимущества для промышленности. Доступность отечественного сырья расширяет возможности производителей полимеров, а значит, и целого ряда отраслей, использующих современные материалы. За каждым подобным достижением стоят годы исследований, смелые инженерные решения и люди, способные реализовывать проекты мирового масштаба, — отметила Дарья Борисова, член правления, управляющий директор компании по научно-исследовательской деятельности, инновациям, развитию бизнеса и инжинирингу новых технологий.

Специалисты компании разработали собственную технологию производства гексена-1, которая позволяет получать продукт высокой чистоты, с минимальным образованием побочных веществ. В отличие от ряда альтернативных решений, процесс протекает при более низких температуре и давлении, что позволяет снизить энергозатраты, расход сырья и использовать менее капиталоемкое оборудование. Селективность процесса превышает 90%, а качество получаемого гексена-1 превосходит мировые ориентиры.

Среди уникальных особенностей разработки — первое в мировой промышленной нефтехимии применение проточного СВЧ-оборудования для получения катализатора, реактор собственной конструкции, а также собственная технология подавления побочного полимерообразования, позволяющая управлять нежелательными химическими процессами и повышать надежность производства и не имеющая аналогов в существующих коммерческих решениях.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Отдельным научно-инженерным достижением стало масштабирование технологии от опытной установки до промышленного производства в 180 раз — притом что для аналогичных процессов в мировой практике этот показатель обычно составляет 20—30 раз. Одним из ключевых инструментов стал высокоточный цифровой двойник реактора, позволивший смоделировать работу оборудования и поведение химического процесса при переходе к промышленным масштабам.

В августе 2025 года на площадке «Нижнекамскнефтехима» был запущен первый в России и СНГ промышленный комплекс по производству гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн в год.

В ходе разработки создано 17 изобретений, защищенных 131 патентом в России и за рубежом. Сформированный патентный портфель подчеркивает технологическую уникальность разработанных решений и создает правовую основу для лицензирования технологии за пределами России.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Когда мы начинали работу над проектом гексена-1, в России не существовало готовых технологических решений, на которые можно было бы опереться. Нам предстояло разработать решения для всей технологической цепи — от подготовки сырья и создания каталитической системы до синтеза, стабилизации и разделения продуктов, включая необходимое оборудование и системы управления. Не менее сложной задачей стало масштабирование: при переходе от лабораторных исследований к промышленному производству необходимо было обеспечить устойчивость и эффективность всех взаимосвязанных процессов. Накопленные в ходе разработки знания и инженерные компетенции станут фундаментом для создания следующих отечественных технологий, — подчеркнул Владимир Бушков, директор по развитию и инжинирингу новых технологий компании, руководитель коллектива разработчиков.

Реализация проекта — часть долгосрочной стратегии компании по развитию собственных научно-технологических компетенций. Проект вносит вклад в достижение целей национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на обеспечение технологической независимости российской химической промышленности.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждается за выдающиеся научно-технические достижения, разработку и внедрение новых технологий, материалов и оборудования, имеющих большое значение для развития экономики страны.