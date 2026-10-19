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Минфин подготовил предложения по налоговым льготам на добычу газовых ТРИЗ

20:26, 19.10.2026

Сам механизм предоставления льгот для газовых ТРИЗ все еще обсуждается

Минфин подготовил предложения по налоговым льготам на добычу газовых ТРИЗ
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Минфин подготовил предложения по налоговым льготам на добычу трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа и рассчитывает согласовать их со всеми ведомствами до второго чтения законопроекта об основных направлениях налоговой политики. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

— Предложения подготовлены и направлены на согласование в профильные ведомства. Надеемся до второго чтения выйти на согласованные параметры, — сказал он.

При этом сам механизм предоставления льгот для газовых ТРИЗ все еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отвергла идею США возобновить закупки российского газа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

Алсу Сабирзанова

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