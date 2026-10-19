Минфин подготовил предложения по налоговым льготам на добычу газовых ТРИЗ

Сам механизм предоставления льгот для газовых ТРИЗ все еще обсуждается

Минфин подготовил предложения по налоговым льготам на добычу трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа и рассчитывает согласовать их со всеми ведомствами до второго чтения законопроекта об основных направлениях налоговой политики. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

— Предложения подготовлены и направлены на согласование в профильные ведомства. Надеемся до второго чтения выйти на согласованные параметры, — сказал он.

При этом сам механизм предоставления льгот для газовых ТРИЗ все еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отвергла идею США возобновить закупки российского газа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.

Алсу Сабирзанова