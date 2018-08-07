Спорные подписи. Регистрацию экс-главы Ижевска кандидатом в депутаты хотят оспорить

Оппоненты бывшего мэра столицы Удмуртии Юрия Тюрина требуют признать ряд подписей избирателей недействительными, что может повлечь отмену регистрации.

Экс-главу Ижевска Юрия Тюрина допустили до дополнительных выборов в городскую думу, однако его регистрацию хотят оспорить в суде. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса считает, что ТИК в нарушение законодательства не стала признавать недействительными ряд подписей избирателей, иначе процент брака превысил бы допустимый. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бывшего главу Ижевска Юрия Тюрина зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты городской думы по Колтоминскому одномандатному округу №10. Такое решение на заседании 6 августа единогласно приняли все 12 членов Октябрьской территориальной избирательной комиссии Ижевска с правом решающего голоса. Против этого высказался член комиссии с правом совещательного голоса, известный в Ижевске политтехнолог Сергей Антонов. Он считает, что рабочая группа признала действительными ряд подписей с нарушением законодательства.

Согласно протоколу рабочей группы, проверявшей подписи самовыдвиженца Юрия Тюрина, копия которого имеется в распоряжении «Реального времени», всего было представлено 123 подписи избирателей. Недействительными признаны 11 — это максимально допустимый брак. Из них восемь подписей избирателей, которые указали недостоверную информацию, еще три — с исправлениями в датах их внесения, если эти исправления специально не оговорены.

Особое мнение

Между тем, по словам Сергея Антонова, недействительными необходимо признать еще как минимум семь подписей избирателей. Свое особое мнение он представил на заседании рабочей группы 3 августа и высказал на заседании ТИК 6 августа. При этом участников заседания у входа в здание, где находится территориальный избирком, встречал одиночный пикет. Женщина держала плакат со словами «Октябрьская ТИК. Соблюдай закон и равенство кандидатов! Нет фальсификациям на выборах!».

— Я считаю, что решение было принято с грубейшими нарушениями законодательства, — заявил Антонов в комментарии для «Реального времени». — В подписных листах мною было выявлено еще семь исправлений в данных об избирателях, причем эти исправления были не оговорены, как того требует закон. То есть если сам избиратель исправляет что-то в подписном листе, к примеру, цифру не ту написал, это должно быть в протоколе указано. Такие исправления видны невооруженным взглядом — не нужно быть для этого экспертом. Фактически это служит основанием для признания таких подписей недействительными. В одной подписи я вижу исправления с помощью канцелярского штриха — замазали две цифры в данных и подписали сверху другие. Такое не допускается.

По словам Антонова, эти замечания члены комиссии проигнорировали, разбираться и проверять его утверждения они не стали, словно решение уже было оговорено заранее. На заседании председатель ТИК Зульфия Сайфуллина сослалась на единогласное решение членов рабочей группы, повода сомневаться в нем не было. В итоге 12 членов избиркома проголосовали за регистрацию Юрия Тюрина в качестве кандидата.

Будет суд?

В комментарии «Реальному времени» Сергей Антонов заявил также, что данное решение будет оспорено в суде. Кроме того, возможно действия членов комиссии потребуют проверить правоохранительные органы, а также ЦИК России. Сейчас он ждет, когда будет готов протокол по заседанию ТИК.

Здесь следует добавить, что сам Сергей Антонов подтвердил, что был выдвинут в ТИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса другим кандидатом в депутаты гордумы Сергеем Шабалиным. Ряд комментаторов в Facebook отметили, что у Антонова может быть прямая заинтересованность в недопущении Юрия Тюрина до выборов, так как Шабалин также баллотируется по 10-му округу от «Единой России». По этому округу зарегистрированы еще пять кандидатов — от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», а также двое самовыдвиженцев.

О своей регистрации в качестве кандидата в соцсетях позднее сообщил сам Юрий Тюрин. При этом он пригласил «всех оппонентов к совместной встрече с избирателями, к честной и открытой борьбе».

По словам источника, близкого к бывшему главе города, участие Тюрина в выборах якобы согласовано с Александром Бречаловым. Фото udmurt.ru



Всего дополнительные выборы в городскую думу Ижевска пройдут 9 сентября в пяти одномандатных округах. Юрий Тюрин избирался в 2015 году по Металлургическому округу №9 от «Единой России», однако после того, как стал главой города, отказался от мандата.

После серии публичных критических замечаний со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова Юрий Тюрин покинул пост градоначальника в мае 2018 года. В середине июля он заявил о намерении участвовать в выборах в Гордуму в качестве самовыдвиженца. По словам источника, близкого к бывшему главе города, участие Тюрина в выборах якобы согласовано с Александром Бречаловым.

Полномочия нынешнего созыва Гордумы истекают в 2020 году.