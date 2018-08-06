Высокий градус: суд спас замглавы минобра Татарстана от ответственности за нетрезвое вождение

Решение о лишении прав Станислава Андреева отменили из-за несоблюдения формальностей инспектором ДПС

Лишили на полтора года водительских прав за нетрезвое вождение заместителя министра образования РТ Станислава Андреева в ноябре прошлого года. Однако уже в апреле постановлением зампредседателя Верховного суда РТ судебное решение в отношении замминистра по формальным обстоятельствам было отменено. Это редкий случай: как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГИБДД по РТ, в Татарстане в судебном порядке отменяется не более 1 процента вынесенных по протоколам инспекторов ДПС постановлений.

Больное горло подвело

Как следует из опубликованного на сайте мировых судей РТ постановления, сотрудник ДПС остановил автомобиль Toyota Camry под управлением замминистра образования на Кремлевской набережной вечером 11 ноября 2017 года. Он предложил водителю пройти освидетельствование на алкотекторе. Андреев «дыхнуть» в присутствии свидетелей согласился. А прибор показал 0,191 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. И сотрудник ГАИ составил протокол, не поверив уверениям водителя, что тот не пил ничего, кроме лекарства — спиртового раствора, предназначенного для лечения больного горла.

8 декабря административное дело в отношении Станислава Андреева было рассмотрено мировым судьей Галиной Сагель. В суд он представил датированный 11 ноября 2017 года акт медицинского освидетельствования, в котором было указано, что состояние опьянения у него не установлено. Однако поскольку это повторное освидетельствование было проведено спустя час после его отстранения от управления автомобилем, суд акт оценил критически и вынес постановление о лишении Станислава Андреева права управления транспортными средствами и наложил на него административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудник ДПС остановил автомобиль Toyota Camry под управлением замминистра образования и предложил водителю пройти освидетельствование на алкотекторе. Фото drive2.ru



Неустойчивая поза

Станислав Андреев с решением мирового судьи не смирился и обжаловал постановление о лишении прав в Вахитовский райсуд. Однако и председательствующий судья Дамир Гадыршин, рассмотрев жалобу замминистра, не нашел смягчающих его вину обстоятельств.

Как указано в судебном решении, акт опьянения замминистра подтверждался не только показаниями алкотектора, но и «наличием запаха алкоголя изо рта, неустойчивостью позы, нарушением речи»… А доводы Андреева насчет последствий приема лекарства и результатов его последующего добровольного медосвидетельствования суд расценил всего лишь как «желание поставить под сомнение правильность добытых по делу доказательств… с целью избежать административной ответственности за содеянное».

Вынесенное Вахитовским райсудом решение вступило в законную силу с момента вынесения — 6 февраля 2018 года. Судя по содержанию этого судебного акта, Андреев не привел никаких новых доводов в свою пользу — это важная деталь с учетом того, как развивались события впоследствии.

Протокол и его копия

Но доводы в пользу высокопоставленного водителя в конце концов все-таки нашлись.

— В мировой суд и Вахитовский районный суд я предоставил акт медицинского освидетельствования, которое прошел добровольно, и которое подтвердило отсутствие у меня опьянения, — сообщил сам Станислав Андреев корреспонденту «Реального времени». — Я болел, принимал лекарство и сам об этом сказал инспекторам ДПС. И я просил их проехать со мной на медосвидетельствование, но они отказались. Поэтому освидетельствование я прошел самостоятельно. Однако суд не принял его результаты во внимание. И тогда я сличил протокол, который фигурировал в материалах дела с копией протокола, которую вручили мне сотрудники ГАИ. Я обнаружил, что в копии протокола не были прописаны место моей остановки, время и другие несостыковки, тогда как в первом экземпляре документа эти данные имелись. Получается, что все это инспектор дописал уже в мое отсутствие. На это процессуальное нарушение я и сослался в своей жалобе в судебные инстанции.…

Зампредседателя Верховного суда РТ Роман Гафаров рассмотрел жалобу и вынес постановление, которое отменило постановление мирового судьи и решение Вахитовского райсуда по формальным обстоятельствам. Фото ul-legal.ru



И 3 апреля зампредседателя Верховного суда РТ Роман Гафаров рассмотрел эту жалобу и вынес постановление, которое отменило постановление мирового судьи и решение Вахитовского райсуда по формальным обстоятельствам. В постановлении сказано, что эти судебные акты нельзя признать законными, но не потому, что Андреев не был пьян, а потому, что инспектор ДПС в составленный им на Станислава Андреева протокол впоследствии, не уведомив того по установленной законом форме, внес изменения «в части места совершения административного правонарушения и места составления протокола… и иные сведения, необходимые для решения дела».

Надо правильно мотивировать!

Стоит отметить, что сам Роман Гафаров совсем недавно критиковал татарстанских судей за немотивированные прекращения дел о пьяных за рулем.

На фоне этой критики случай с замминистра образования РТ, как свидетельствует текст судебного акта, может служить редким примером мотивированного прекращения такого дела. А заодно и уроком для сотрудников ГИБДД, которые, обоснованно составляя протокол на нетрезвого водителя, вначале его умудрились не дописать, а потом, махнув рукой на формальности, втихую дополнить.

История судебного разбирательства в отношении Станислава Андреева служит важным подтверждением того, что в правовом государстве все судебные решения должны выноситься исключительно на основе документов, оформленных с соблюдением всех законных формальностей. Тем более это важно, когда несоблюдение формальностей позволяет водителю избежать заслуженного наказания и тем самым вводит в искушение в будущем вновь сесть за руль нетрезвым.

Сам Роман Гафаров совсем недавно критиковал татарстанских судей за немотивированные прекращения дел о пьяных за рулем. Фото Максима Платонова

Спирт — не лучшее лекарство

Чтобы понять, чем грозила окружающим неосмотрительность замминистра, который рискнул управлять автомобилем после приема спиртосодержащего лекарственного препарата, корреспондент «Реального времени» обратилась к медикам.

— Установленная законодателем пороговая концентрация в 0,16 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе является суммарной погрешностью измерений различных видов алкометров, используемых при проведении освидетельствования, — пояснила врач психиатр-нарколог ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Анна Трофимова. — Исследование этанола в биологических жидкостях человека, в том числе и в крови, проводится другими методами, другими приборами, с другими величинами погрешности. Однако можно предположить, что 0,16 мг/л примерно равно 0,3 промилле. Содержание этилового спирта в крови 0,3 промилле соответствует легкой степени алкогольного опьянения. Клинически легкая степень опьянения сопровождается ощущением тепла, гиперемией кожных покровов, учащением пульса, усилением аппетита… Речь становится более громкой, движения — порывистыми и размашистыми, внимание легко отвлекаемо, мышление ускоряется, становится непоследовательным и поверхностным. Наряду с возрастающей двигательной активностью отмечается нарушение координации движений. Снижаются качество и объем выполняемой работы, растет число ошибок…

Средней степени опьянения, по словам Трофимовой, соответствует концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,36—1,81 мг/л, а тяжелой — 2,27—2,72 мг/л, и это уже, судя по результатам освидетельствования нашего героя, не о нем. А с лекарствами, как дала понять Трофимова, всем водителям следует быть осторожней. К примеру, даже широко применяемый и считающийся безобидным корвалол, оказывается, содержит 79 объемных процентов этанола и фенобарбитал, и не рекомендован пациентам, от которых требуются концентрация внимания и быстрота реакции. Что же касается болезней горла, то их ведь можно лечить и неспиртовыми средствами. Скажем, препарат от кашля бромгексин не является спиртосодержащим, и после его приема алкотектор покажет твердый ноль.