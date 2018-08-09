«Сидеть и не дергаться, иначе будете стадом!» Россиян просят не паниковать из-за обвала рубля

Почему рухнула отечественная валюта и какие последствия нас ждут — в комментариях экспертов «Реального времени»

Российский фондовый рынок отреагировал на сообщение Госдепа США о новых санкциях против нашей страны резким обвалом рубля. Накануне доллар подорожал на 2 рубля, сегодня торги на Московской бирже также открылись резким снижением курса отечественной валюты. Однако после полудня ее удалось скорректировать. Подробнее о ситуации — в комментариях и прогнозах экспертов «Реального времени».

Рубль упал до рекордной отметки

Курс рубля резко снизился на фоне сообщений о санкциях против России. Напомним, накануне Госдеп США анонсировал новые жесткие ограничения в отношении нашей страны, связав их с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Первый пакет санкций ожидается 22 августа.

Почти сразу новость вызвала падение российской валюты: за вчерашний день курс доллара вырос на 2 рубля, до 65,55 руб./$, евро подорожал почти на 2,5 рубля, до 75,5 руб./€. Сегодня утром торги на Московской бирже открылись новым резким снижением рубля. Доллар прошел отметку в 66 руб./$ впервые с ноября 2016 года. Евро в начале торгов вырос выше 77 руб./€ впервые с апреля 2018 года, правда, потом снизился. По состоянию на 10.40 утра доллар стоил 66,13 руб./$, евро — 76,6 рубля.

Позднее Центробанк поднял официальный курс рубля на 2,7 руб. — до 66,28 руб./$, а курс евро — на 3 рубля — 76,82 руб./€. Ближе к полудню курсы иностранных валют начали снижаться. По состоянию на 12.25 доллар стоил 65,83 руб./$, евро — 76,29руб./€.

«Ребята, момент для выхода из рублей абсолютное большинство из вас упустило»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский посетовал, что «всезнайки привычно для таких случаев советуют выходить из рублевых активов. Но куда? В предсанкционные доллары? В туманно-перспективные евро? В падающие акции, например, в #Аэрофлот, сбросивший сегодня 8%? Куда? Нет, ребята, момент для выхода из рублей абсолютное большинство из вас упустило на прошлой неделе». Комментируя «Реальному времени» ситуацию на фондовом рынке, эксперт продолжил свою мысль, что предпринимать какие-либо действия в данный момент ни к чему:

— Никакого обвала я не вижу, вижу панику. Конечно, поздно спасать рублевые активы. Рекомендация одна — сидеть и не дергаться, иначе вы будете стадом, побежите в обменники и будете теми, на ком держится фондовый и валютный рынки. Господа, вы определитесь, чего вы хотите: заработать на падении или сохранить эти деньги. Вы живете в рублях, получаете в рублях, расплачиваетесь в рублях, цены не растут, пока, по крайней мере, квартиры и машины в рублях. Если вы хотите сохранить активы, тогда идите спокойно открывать вклад и кладите туда рубли. Если хотите заработать, вас поприжмут, потому что стадо в период паники — это как раз тот механизм, который позволяет заработать тем, кто умен. Лучше сидите спокойно, смотрите, как будут развиваться события. 22 августа будут введены не самые страшные для финансового рынка санкции, — убежден Никита Кричевский.

«При общей слабости российской экономики и отсутствии разумных реформ рубль должен падать»

Экономист, профессор Европейского университета, член комитета гражданских инициатив Дмитрий Травин оценивает ситуацию в схожем ключе:

— Рубль уже столько раз падал на моей памяти в России, в этом месяце мы отмечаем 20-летний юбилей самого большого падения рубля. В принципе, ничего такого нового сейчас не происходит. Конечно, при общей слабости российской экономики и отсутствии разумных реформ время от времени рубль должен падать по сравнению с валютами по-настоящему сильных стран. Так что ничего удивительного нет. Непосредственным толчком, думаю, действительно являются санкции США, здесь я согласен с теми оценками, которые в основном доминируют.

В части рекомендаций собеседник издания также считает, что время активных действий упущено: «Я много лет отвечаю на этот вопрос стандартной фразой, поскольку мне его задают, когда рубль уже падает: раньше надо было думать! Потому что в момент падения уже точно ничего сказать нельзя. Было много случаев, когда это падение усиливалось, но не меньше случаев, когда после паники все отыгрывалось обратно. Так что как сейчас пойдет ситуация: рухнет ли рубль еще больше или отыграет обратно — не знаем. Если американцы больше не примут серьезные санкции, а нефть за это время подрастет, то рубль может и обратно отыграть».

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС и эксперт по геополитике Владимир Штоль считает, что подход к рассмотрению проблемы санкций и так называемых ответных мер контрпродуктивен и ни к чему хорошему привести не может:

— С точки зрения вот такого бодания двух экономик нам, конечно, с Западом очень тяжело. Надо понимать, что санкции и антисанкции наносят ущерб обеим сторонам, никто от этого не выигрывает, и поэтому втягиваться в санкции против нас — это не принесет нам никакой пользы, и смысла в этом нет абсолютно никакого. Запад пытается использовать санкции против нас, они абсолютно антизаконны с точки зрения норм международного права, поскольку такие санкции могут вводиться только по решению Совета Безопасности ООН, чего нет, не было и, главное, не может быть, поскольку Россия обладает правом вето блокировки любого решения Совета Безопасности ООН. Естественно, мы не мазохисты и не будем против себя разрешать вводить какие-то санкции, поэтому этот вопрос тупиковый с точки зрения существующего международного права. Поэтому то, что против нас происходит, — это обыкновенная торговая война, — считает Владимир Штоль.

«Валюта будет только дорожать»

Популярные телеграм-каналы, специализирующие на финансовой тематике, высказали «Реальному времени» свою оценку ситуации на фондовом рынке:

— Мы думаем, что ситуация переходит в разряд «спасай добро, пока есть что спасать». Увы, санкции ужесточаются, и мировые рынки для наших финансовых институтов также закрываются. К сожалению, друзья-азитаты (Китай и пр.) не спешат открывать доступное финансирование и займы для нашей банковской системы. Поэтому валюта будет только дорожать (ибо доллар как мировую валюту никто не отменял), и в связи с этим рублевые активы будут падать в цене. Спасать еще есть что, однако надо подумать, прежде чем брать валюту на взлете. Как нам кажется, будет небольшой отскок по стоимости доллара осенью, но не на прежние уровни (61—62 рубля за бакс, не более). Однако падение рубля продолжится к концу года (выплаты валютных кредитов и долговых обязательств). Рекомендации одни — не поддаваться панике и трезво взвешивать, куда и как тратить рубли. Мы уже видели истерию 2014 года, когда массово скупали доллар «по верхам» и сметали недвижимость на рынке, однако в итоге все «вложившиеся» потеряли до 20% от своих вложений («недвига» упала в цене, доллар также снизился). Тем, кто сидит в валютных активах, предлагаем насладиться процессом и ожидать повышения курса, то есть скидывать баксы пока рано, — полагают авторы канала «Небрехня».

— Кризис на рублевом рынке спровоцирован Минфином и ЦБ, без их участия доллар был бы на уровне 50—60 рублей. К сожалению, Центробанк делает все, чтобы рублевые вложения перестали быть привлекательными для населения, и в национальную валюту никто не верил. Хранить деньги в российских банках становится все менее надежно из-за санкций и непрогнозируемых ответов правительства на санкции, отсутствия долгосрочной экономической политики, нарушений принципов рыночной экономики, невыполнения планов по реальному росту экономики и зарплат, слабого регулирования, огосударствления банковской системы. Без паники населения курс успокоится, но обычно она запаздывает. ЦБ может сам себя загнать в угол и начать повышать ставки. Выход для населения — перестать использовать рубль как инструмент хранения в долгосрочном плане, искать долларовые источники дохода, искать работу за пределами России, где падают реальные доходы населения (ниже, чем в Белоруссии). Для состоятельных россиян — искать способы хранить деньги за пределами России, открывать счета иностранных брокеров. У россиян начался рост интереса к вкладам в других странах бывшего СССР. Например, в Грузии. Цель по доллару — в районе 71 рубля, — сообщил канал «Банкста».



Большинство экспертов сошлись во мнении, что следует дождаться первых санкций (22 августа), они не самые опасные для российских активов в рублях.