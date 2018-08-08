Сто истцов на одного судью: противники МСЗ вышли на тропу войны

Сегодня началось рассмотрение иска общественных активистов о признании незаконной Территориальной схемы обращения с отходами

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Только 12 из 109 подписавшихся под коллективным иском к республиканским кабмину и Минстрою противников строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново присутствовали сегодня в зале Верховного суда Татарстана. Остальных на первое заседание по громкому делу не пустил судья Эдуард Каминский — ввиду отсутствия мест. А главным результатом сегодняшнего судебного заседания, на котором побывала корреспондент «Реального времени», можно считать сообщение судьи о том, что он обратится к председателю суда с просьбой подобрать для продолжения процесса помещение попросторнее.

«Сделайте меня министром!»



Напомним, решение о строительстве МСЗ в Осиново — это инициатива, которая наткнулась на протест жителей, неоднократно выраженный в самых категоричных формах. И пока противники МСЗ ломают копья и протестуют, инвестор — компания АГК-2 продвигается вперед: уже утвержден проект экологической оценки воздействия строительства завода на окружающую среду. Как утверждают инвесторы, в нем учтены предложения и пожелания экозащитников. Однако де-факто пожелания-то как раз не учтены — они априори не могут быть учтены, если проект принят.

— Мы настаиваем на том, что начинать надо не со строительства мусоросжигательного завода, это вообще маразматическая на сегодня идея, — жестко сформулировал эти пожелания перед началом судебного заседания в разговоре с корреспондентом «Реального времени» общественный активист Антон Голубков, который пришел в суд, как и многие осиновцы, с маленьким сыном. — Надо начинать с раздельного сбора мусора. Не такого, как сейчас, когда ставят два контейнера, — надо ставить несколько для разных отходов. И вывозить мусор надо не как сейчас — надо складировать эти отходы раздельно, выделить для этого место. А когда появятся объемы рассортированного мусора, появятся и их потребители и обеспечат их переработку. Переработать сегодня можно все — было бы желание. В Англии вон из старой жевательной резинки обувь делают! Нам объясняют, что процессы сбора и переработки мусора должен регулировать рынок. Ничего он не регулирует — организовать процессы должны комитет ЖКХ, республиканский Минстрой. Подходить надо к делу глобально, а там делом занимаются люди, у которых нет ни желания, ни фантазии! Я давно говорю, что министром строительства надо меня поставить!

— Согласно проекту осиновского МСЗ, планируется сжигать 85 процентов всего поступающего мусора, причем поступающего из Казани — до 100 процентов, а это недопустимо, ведь во всем мире сжигаются только «хвосты», 30—40 процентов, — говорит общественная активистка и юрист, которому жители Осинова единодушно доверили защищать свои интересы в суде, Елена Бикташева. — Это недопустимо, возмутительно и… нереально. Есть же мусор, который вообще невозможно, недопустимо сжигать, например, пищевые отходы. К тому же завод рассчитан на переработку 550 тысяч тонн мусора, и завод будет связан договором на поставку энергии, им придется загружать завод на 100 процентов. Чтобы обеспечить это, им придется завозить, импортировать мусор со всего Татарстана, а возможно, и из Москвы. Это с нами не обсуждают, об этом умалчивают, нам дают обещания, которые потом можно будет с легкостью отбросить… Мусоросжигание — это дорого, мы поймем это, если завод заработает. Поэтому в развитых странах уже переходят на другие способы утилизации мусора, например, на глубокую переработку. Нам не предложили альтернативу, не просчитали другие варианты, а ставят перед фактом.

Поправка, которая не обсуждалась

Не пробив оборону сторонников строительства ни доводами о неэкологичности, неэффективности и нелогичности проекта МСЗ, ни протестами, общественные активисты рассчитывают теперь на Фемиду.

— Территориальная схема обращения с отходами Республики Татарстан в существующей редакции, то есть предусматривающей строительство мусоросжигательного завода в Осиново, была принята в марте 2018 года, а поправки в российский закон об обращении с отходами были приняты раньше, в январе, — объяснила корреспонденту «Реального времени» суть иска представитель истцов — юрист Елена Бикташева. — Согласно этим поправкам, до утверждения территориальных схем или их изменений необходимо провести процедуру их общественного обсуждения. Во всех регионах это закон, а у нас общественного обсуждения изменений территориальной схемы не было.

Бикташева рассказала, что подготовить иск и собрать доказательства нарушений прав жителей Осинова в огромном по объему документе, которым является Территориальная схема обращения с отходами, даже ей, специалисту, было непросто. Тем не менее, титаническая работа проведена, и противники МСЗ надеются на успех в суде — доказать факт обсуждения изменений, если такового не было, почти невероятно.

Сто истцов на одного судью

Перед началом судебного заседания в коридоре перед залом №12 было не протиснуться: сюда явились почти все из 109 истцов. А когда было объявлено о начале заседания, судебный пристав захлопнул перед ними дверь. Три скамьи в крошечном зале могли вместить от силы человек двадцать, а судья Эдуард Каминский распорядился впустить вначале всех журналистов, а затем истцов — строго по числу оставшихся свободными мест. Те, перед кем дверь захлопнулась, зашумели, и судья Эдуард Каминский отправил в коридор юриста Бикташеву их успокаивать:

— Мы ведь не ждали, что вы приведете с собой группу поддержки из ста человек!

— Это истцы, уважаемый суд, — возразила та.

— Предупредите их: если будут нарушать, приставы могут их вывести из здания.

Когда представительница истцов вернулась в зал судебного заседания, судья проинструктировал ее, чтобы в следующий раз ее доверители хотя бы детей с собой в суд не приводили. Как оказалось, очень своевременно: в этот самый момент за дверью раздался громкий рев малыша, которому наскучило торчать в коридоре. А Эдуард Каминский признался, что «не был готов к такому развитию событий» — он полагал, что в судебном заседании будет участвовать только представитель истцов. Забегая вперед, заметим, что по окончании заседания он сказал, что обратится к председателю Верховного суда с просьбой предоставить для этого процесса зал попросторнее.

Трансляция — не лучшая идея

Само заседание оказалось коротким. Представитель истцов подала несколько ходатайств. Первое оказалось самым оригинальным — Бикташева попросила разрешить вести видеосъемку и прямую трансляцию судебного процесса в сети Интернет. Мотивировала она это убедительно — тем, что истцов, которые заинтересованы и вправе знать, что происходит в зале суда, много, и раз все они в зале не помещаются, им поможет трансляция. Однако судья Эдуард Каминский в этом ходатайстве отказал, и Бикташева заявила следующее — о переносе слушания дела с целью уточнения исковых требований.

Дав понять, что негоже затягивать судебный процесс до бесконечности, судья рекомендовал юристу истцов к следующему заседанию подготовиться более тщательно, а для переноса нашел другое основание. Он решил привлечь к процессу в качестве заинтересованных лиц исполком Осиновского сельского поселения и региональное управление Росприроднадзора и дал месяц с гаком на соблюдение всех формальностей по их вызову в суд.

Также в ходе сегодняшнего заседания суду были представлены возражения на иск осиновцев от двух ответчиков. Интересы Минстроя Татарстана в суде представляли авторы текстов возражений — сотрудники юридического отдела Минстроя: ведущий советник Олеся Сазонова и ведущий специалист Альбина Шилькрот. Судя по подписанным ими документам, главным доводом в пользу того, что факт общественного обсуждения Территориальной схемы обращения с отходами имел место, следует считать то, что «проект Территориальной схемы был опубликован на официальном сайте Министерства [строительства, архитектуры и ЖКХ РТ]… дважды (на старом сайте и на новом сайте Министерства)… и никаких замечаний и предложений по проекту… от заинтересованных федеральных органов не поступало». Объяснить журналистам, что означает эта фраза и как она соотносится с правом жителей Осинова на общественное обсуждение изменений Территориальной схемы, Сазонова и Шилькрот наотрез отказались.

А в Ульяновске-то получилось!

Время покажет, как будут развиваться события в Верховном суде РТ, но как показывает судебная практика, у противников МЧС есть шансы отменить изменения, внесенные в связи с его строительством в Территориальную схему обращения с отходами. В прошлом году также из-за нарушения законных формальностей вначале Ульяновский областной суд, а затем и Верховный суд России признали незаконной и тем самым отменили Территориальную систему обращения с отходами в Ульяновской области.

В ульяновском судебном процессе решающую роль сыграли следующие обстоятельства. Согласно новой — признанной судом незаконной — территориальной схеме обращения с отходами, новый Баратаевский мусороперерабатывающий комплекс должен был ежегодно принимать более 261 тысяч тонн коммунальных отходов 19-ти муниципальных образований, будучи рассчитанным на гораздо меньший объем — не более 150 тысяч тонн. Его планировали построить на земельном участке, который располагается на территории земель населенных пунктов и в непосредственной близости к международному аэропорту имени Карамзина. При этом максимальное расстояние от комплекса до наиболее удаленного муниципального образования Ульяновской области составило около 300 километров, что подняло бы стоимость вывоза ТБО для отдаленных от него муниципалитетов до заоблачных высот.

Ну а «опрокинули» ульяновскую Территориальную систему обращения с отходами отнюдь не общественные активисты, а местные бизнесмены, интересы которых при ее разработке не были учтены. Иск в суд подало ООО «Симбирская экологическая компания», чей межмуниципальный объект размещения отходов и первичной сортировки неожиданно выпал из новой Территориальной схемы.