Верховный суд Татарстана поддержал приговор сыну судьи за пьяное ДТП с тяжкими последствиями

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Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд РТ приговор 23-летнему Сергею Мельникову, осужденному за пьяное ДТП с тяжкими последствиями. Защите не удалось добиться ни прекращения дела в связи с примирением сторон, ни замены реального срока условным, передает с места журналист «Реального времени».

На заседании сам осужденный сын судьи Арбитражного суда Поволжского округа Мельников говорил, что раскаивается в содеянном и сожалеет, что так получилось. «Я все бы отдал, чтобы вернуть этот момент», — добавил он, попросив либо прекратить дело за примирением сторон, либо назначить более мягкое наказание.

Ту же позицию занял адвокат осужденного Олег Шемаев. По его мнению, Ново-Савиновский райсуд Казани не в полной мере учел позицию получивших деньги и согласившихся на примирение сторон потерпевших. Защитник просил рассмотреть возможность такого примирения, либо заменить 2,5 года колонии-поселения условным наказанием.

Представитель прокуратуры РТ Тимур Хайруллин возражал, называя приговор Мельникову соответствующим тяжести деяния, а наказание — целям достижения социальной справедливости.

Кроме того, адвокат утверждал, что под стражу его подзащитного взяли в зале суда незаконно, ведь по закону осужденные к колонии-поселению должны добираться туда самостоятельно. Шемаев просил незамедлительно вернуть осужденного под домашний арест, но Верховный суд РТ с ним не согласился.

Завтра осужденному Мельникову исполнится 24 года.

Напомним, 19 июня райсуд рассмотрел это дело в особом порядке, но нашел в действиях подсудимого отягчающие обстоятельства. Согласно приговору от 19 июня 2018 года, в ночь на 30 января 2018 года на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина нетрезвый водитель Kia Optima, пытаясь уйти от полицейской погони, на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы, менее серьезно пострадала еще одна пассажирка.