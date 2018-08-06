В «Майский» — по самые помидоры: у Ганиева контрольный пакет, у Фардиева — блокирующий

Глава одного из крупнейших в России агропроизводств довел долю в ТК «Майский» до 51%

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», глава тепличного комплекса «Майский» и депутат Госсовета Ильшат Ганиев незаметно для всех довел свою долю в компании до 51%. Одновременно в совокупности 5% потеряли миноритарии комплекса в лице двух замов Ганиева и главного бухгалтера. Эксперты говорят, что рентабельность бизнеса «Майского» в последнее время снижается, и у этого есть как рыночные, так и внутренние причины.

Подвинуть миноритариев

Генеральный директор одного из крупнейших в России агропроизводств — ТК «Майский» с оборотом более 3,5 млрд рублей — усилил контроль над своим предприятием. 13 июля Ильшат Ганиев стал собственником 51% в уставном капитале, увеличив свою долю на 5%.

Как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», доля Ганиева выросла за счет трех других миноритарных собственников: Искандер Музафаров потерял 2,5%, Надежда Будкина — 1%, а Ильдус Давлетшин — 1,5%. Все эти люди тоже работают в «Майском». Музафаров занимает должность заместителя генерального директора по производству, Давлетшин — заместитель по техническим вопросам, а Будкина — главный бухгалтер.

Стоимость 5% ТК «Майский» эксперты оценить затруднились — общество непубличное, поэтому сделать это сложно. Номинально 5% уставного капитала комплекса стоят немного — 3,75 млн рублей. Отметим, что произошедшее перераспределение долей не затронуло второго собственника — гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева: с 2010 года ему принадлежит 31% «Майского».

Стоимость 5% ТК «Майский» эксперты оценить затруднились — общество непубличное, поэтому сделать это сложно. Фото Максима Платонова



Тепличный комплекс в поселке Осиново Зеленодольского района республики, из которого впоследствии и образовался «Майский», появился еще в советское время. С того же периода в нем работает Ганиев. Сегодня комплекс производит огурцы, томаты, перцы, баклажаны, зелень и ягоды. Зимние теплицы занимают 35,8 гектара. На сайте «Майского» говорится, что он является лидером по урожайности овощей, выращиваемых в защищенном грунте. Ежегодный объем производства овощей — 41,8 тыс. тонн. У татарстанского комплекса широкая география внутренних поставок: судя по сайту, он снабжает продукцией большую часть России — от юго-западных и северо-западных регионов до Восточной Сибири.

Сам 64-летний Ильшат Ганиев — известная в Татарстане фигура. Директор «Майского» имеет степень кандидата сельхознаук, награжден почетными званиями заслуженного работника сельского хозяйства России и республики. Начиная с первого созыва (1995 год), Ганиев четыре раза избирался в Госсовет РТ, сейчас представляет там «Единую Россию». Генеральный директор «Майского» входил в рабочую группу по обеспечению питания во время летней Универсиады 2013 года.

Ретейлер на колесах

Как и многие татарстанские аграрии, Ганиев — давний участник дискуссии, связанной с наличием на полках магазинов местных продуктов. Несколько раз он говорил, что Татарстан обеспечивает себя овощами примерно на треть, а остальную часть импортирует. При этом о качестве импортной продукции глава «Майского» отзывался очень нелестно. К примеру, овощи из некоторых южных стран, заявлял он несколько лет назад, — это товар «зачастую не просто некачественный, он мало пригоден к употреблению».

В связи с этим генеральный директор комплекса также любит жаловаться на розничные сети, отношения с которыми у него складывались не всегда гладко. В 2016 году в беседе с корреспондентом «Реального времени» Ганиев сетовал, что его предприятию не удается заключить договоры о поставках с «Ашаном» и «Магнитом». В чем была загвоздка с «Ашаном», он не уточнял, а «Магнит» ориентируется на продажу овощей из собственных теплиц в Краснодаре и Ставрополье. Впрочем, на тот момент «Майский» являлся поставщиком «Перекрестка», «Карусели» и «Пятерочки».

Ганиев — давний участник дискуссии, связанной с наличием на полках магазинов местных продуктов. Фото Максима Платонова

Причиной, которая мешает людям покупать местную продукцию, Ганиев называл огромные торговые наценки ретейлеров. По его словам, конечная цена товара в магазинах может превышать отпускную в 2—3 раза. Правда, в интервью «Реальному времени» бизнесмен говорил, что есть и «хорошие» торговые сети, которые не накручивают ценник. Так или иначе, не договорившись с несколькими сетями, «Майский» два года назад решил продавать свою продукцию через собственную сеть передвижных автолавок.

Через этот канал комплекс реализовывал около 18% выращенных овощей, причем, по словам Ганиева, цена была гораздо ниже, чем у посредников: «За это меня часто критикуют — очереди, мол, скапливаются. Конечно, очереди будут сохраняться, если томаты и огурцы в 2—3 раза дешевле, чем в магазине. Хоть 50 торговых точек открой — все равно покупатели будут выстраиваться один за другим за дешевыми овощами».

«Нужно приглашать специалистов»

Помимо прочего, Ганиев недоволен ценами, по которым его продукцию берут гипермаркеты. Он считает их слишком низкими и не позволяющими поддерживать рентабельность. Отпускные цены действительно низкие, подтверждает глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Камияр Байтемиров. Вдобавок некоторые ретейлеры задерживают оплату: «Мы все заложники сетей».

«Цены снизились, это чувствительно. Но вопрос ценообразования лежит в плоскости конкуренции», — продолжает Байтемиров. Во-первых, в последнее время многие фермерские хозяйства и подворья начали выращивать огурцы и помидоры, из-за чего рыночные цены просели. «Еще одна причина — открыли границы с Турцией по поставке сельскохозяйственной продукции. А по помидорам совсем открыли — сколько хочешь, столько и поставляй. Что делать? Уменьшать накладные расходы, создавать новые технологии, которые будут востребованы покупателями. Иначе как? Никак».

«Цены снизились, это чувствительно. Но вопрос ценообразования лежит в плоскости конкуренции», — говорит Байтемиров. Фото Романа Хасаева



Что до увеличения доли Ганиева в «Майском» — «это роли не играет», говорит Байтемиров: «Он человек опытный, прекрасный руководитель».

Сети работают на конкурентном рынке, поэтому покупают и продают не по случайной, а по равновесной цене, говорит бизнес-консультант, специализирующегося на аграрном секторе. Наценки, конечно, существуют, но не такие, о которых заявляет «Майский» — по крайней мере, это не 200% и не 250%. «Вообще, огурцы, помидоры и в целом сегменты «фреш» и «ультрафреш» — это трафикообразующая категория в гипермаркетах, и чтобы хорошо ее продавать, нужно продавать достаточно дешево», — добавляет эксперт.

По его мнению, проблемы «Майского» связаны с недостатком гибкости: предприятие сконцентрировано на оптимальности с точки зрения производства, а не с точки зрения конструкции рынка. К примеру, комплекс выбрал очень специфическую ассортиментную позицию — он производит толстошкурный огурец. «Это правильно в плане производства, поскольку такой огурец хорошо сохраняется, но для потребителя это более дешевый огурец, и было бы странно, если бы его покупали дороже», — объясняет эксперт. Аналогичные ошибки, впрочем, допускают многие агрокомпании, руководствуясь производственной, а не рыночной логикой. «Это сложно переломить, нужно приглашать специалистов», — говорит бизнес-консультант.

По его словам, «Майский» был рентабелен, пока получал субсидии на энергию, но когда поддержка прекратилась, перед комплексом вплотную встал вопрос окупаемости: «Если вы не сидите на субсидии, зарабатывать проблематично. Сейчас комплекс столкнулся с необходимостью построения коммерческой стратегии».

К проблеме с попаданием в сети в последнее время добавилась другая — рядом с землями «Майского» будут строить мусоросжигательный завод. В конце июня депутаты Осиновского сельского поселения на слушаниях, куда не пустили жителей самого поселка, изменили назначение участка под МСЗ с сельскохозяйственного на производственное. Площади «Майского» располагаются неподалеку от этого участка.

Артем Малютин