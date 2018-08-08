«Как тузик грелку»: почему новый глава арбитража Татарстана вынес сор из избы

По представлению Максима Боровкова Квалифколлегия судей РТ наказала арбитражного судью Андрея Горинова

К дисциплинарной ответственности в виде предупреждения привлечен судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Горинов, заслуженный юрист республики и член Совета судей РТ. На таком наказании для подчиненного настаивал новый председатель татарстанского арбитража Максим Боровков и Квалифколлегия судей республики с ним согласилась. Чем проштрафился судья стороны скрывают, ссылаясь на то, что решение о его наказании пока не вступило в силу. Впрочем, «Реальное время» выяснило детали недавнего скандала вокруг аудиозаписи процесса, на котором от человека в мантии прозвучала угроза про тузика и грелку.

Боровков и Горинов решение ККС не комментируют



Информация о дисциплинарном наказании для арбитражного судьи Андрея Горинова и о том, что наказания требовал глава АС РТ Максим Боровков, была опубликована на официальном сайте Квалифколлегии судей Татарстана 1 августа, после заседания коллегии. Примечательно, что его предварительная повестка заранее не размещалась, вопреки заведенному порядку.

Законом о статусе судей РФ установлено три вида дисциплинарных наказаний — замечание, предупреждение и досрочное прекращение полномочий. Из формулировки решения ККС следует, что Боровков просил для подчиненного наказания именно в виде предупреждения и его представление было полностью удовлетворено.

— С нашей стороны комментариев не будет. Так как вопрос был решен Квалификационной коллегией судей, и решение в силу еще не вступило, — сообщили «Реальному времени» в приемной председателя Арбитражного суда РТ и посоветовали обратиться в саму Квалифколлегию.

Новый пресс-секретарь АС РТ Гульнара Фахрутдинова, кандидатуру которой в июне отобрали суде по конкурсу, в августе ушла в отпуск. Так что с вопросом — согласен ли сам наказанный с решением органа судейского сообщества или будет его оспаривать «Реальное время» обратилось во второй гражданский судебный состав, в котором трудится Горинов. Ответа не последовало.

В свою очередь в Квалифколлегии судей Татарстана подтвердили: 1 августа судье Горинову было объявлено предупреждение. Детали дисциплинарного проступка служителя Фемиды раскрывать не стали.

В Квалифколлегии судей Татарстана подтвердили: 1 августа судье Горинову было объявлено предупреждение. Детали дисциплинарного проступка служителя Фемиды раскрывать не стали. Фото usd.tatarstan.ru

Спор немецких и татарстанских кабельщиков

Андрею Горинову — 44. Из них 17 лет выпускник юрфака Казанского госуниверситета 1996 года отправляет правосудия. В 2000—2003 годах работал мировым судьей Вахитовского района города Казани, с 2003 года — судья Арбитражного суда Татарстана. Имеет второй квалификационный класс судьи. Звание заслуженного юриста Татарстана этому судье было присвоено еще в 2011 году. А в декабре 2017 года кандидатуру Горинова открытым голосованием и единогласно утвердили в качестве нового члена Совета судей РТ от арбитражных судей РТ.

Чем же проштрафился заслуженный юрист? Беглое изучение рассмотренных Андреем Гориновым дел за последние полтора года показало — его решения вышестоящими инстанциями отменяются или изменяются крайне редко. Зато есть пример, когда отмененное в апелляции постановление Горинова в кассации было признано законным и обоснованным. В отличие от его же решения по одному из этапов «бракоразводного» процесса между татарстанскими (ООО «ИНВЭНТ» и аффилированное с ним ООО «Таткабель») и немецкими кабельщиками (Pfisterer).

Суть дела такова: после выхода «ИНВЭНТа» из состава участников совместного предприятия «Пфистерер рус» компания «Таткабель» выставила иностранцам счет на 8,4 млн рублей за неоплату аренды цеха и производственной базы в селе Столбище Лаишевского района. В декабре 2017 года судья АС РТ Горинов оставил этот иск без рассмотрения из-за двух пропусков заседаний представителем истца. Однако и апелляционная, и кассационная инстанции посчитали, что казанский судья имел все возможности рассмотреть иск по существу, ведь представители «Таткабеля» и «Пфистерер руса» ярко выразили свою позицию на старте, причем ответчик настаивал, что иск не признает, и не возражал против его рассмотрения в отсутствие оппонента. В итоге решение Горинова было отменено, и уже в июне АС РТ в том же составе рассмотрел «бракоразводный» иск по второму кругу, полностью удовлетворив требования «Таткабеля».

Решение Горинова по одному из этапов «бракоразводного» процесса между татарстанскими и немецкими кабельщиками было отменено. Фото tatcable.ru



Как запись процесса компроматом стала

Впрочем, в базе свежих арбитражных решений есть еще одно дело Горинова. О том, как ООО «МПК «Челны» (основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами) требовало 935 тысяч рублей от елабужского ООО «Оптовик» и проценты за неосновательное обогащение, а в процессе пожаловалось на действия самого судьи и заявило ему отвод. В своем заявлении представитель истца со ссылкой на ответ от руководства АС РТ от 20.06.2018 года указал, что его жалоба на действия судьи признана частично обоснованной, и отметил: «поведение судьи Горинова А.С. неэтично, предвзято, действия судьи вызывают сомнение в объективности и беспристрастности» (цитата из текста определения АС РТ от 22.06.2018 г. — прим. ред.)

Ходатайство об отводе коллеги рассмотрела и удовлетворила и. о. председателя второго судебного состава гражданской коллегии АС РТ Алсу Хуснутдинова. В своем решении она отметила, что согласно части 1 пункта 5 ст. 21 Арбитражного процессуального кодекса РФ судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности. А исходя из текста жалобы на действия судьи Горинова А.С., поступившей в АС РТ 14.05.2018, «судья в предварительном судебном заседании 14.05.2018 открыто занял позицию ответчика, выступая в качестве его адвоката. Своими высказываниями давал советы как ему поступить, чтобы избежать ответственности по предъявленным требованиям, и открыто склонял ответчика к определенным действиям с его стороны», — указано в тексте решение. Там же отмечается — аудиозапись того предварительного заседания не велась.

Однако, как сообщил «Реальному времени» осведомленный источник, запись не велась только судом, а вот представители истца воспользовались своим правом и полностью зафиксировали ход процесса. А потом предоставили эту запись председателю Арбитражного суда республики и тот был вынужден устроить подчиненному публичную порку — обнародовать его проступок в присутствии коллег.

Сам же проступок, со слов источника, заключается в том, что председательствующий по делу в процессе стал с одной стороны давать советы стороне ответчика — какие документы принести и как их оформить, чтобы выиграть суд, а с другой — грозиться стороне истца цитатой из кинофильма: «Прямо разорву как тузик грелку, на основании этого решения...». Говорят, эти слова служитель Фемиды произносил почти не повышая голоса, однако тем самым предвосхитил постановление решения, то бишь нарушил тайну совещательной комнаты.

Представители истца воспользовались своим правом и полностью зафиксировали ход процесса. А потом предоставили эту запись председателю Арбитражного суда республики. Фото Максима Платонова

«Реальному времени» удалось дозвониться до компании МПК «Челны». Ее руководитель Денис Глебский, к удивлению журналиста, подтвердил слова про тузика с грелкой: «Это дословная цитата, и нам очень странно, что запись на заседании не велась. С решением Квалификационной коллегии судей РТ мы не вполне согласны. Считаем, должно было быть увольнение».

Судя по карточке арбитражного дела о том споре, истец в итоге, получив информацию о новых обстоятельствах, отказался от своих требований.

По примеру Новикова

Какое бы из вышеописанных дел не стало поводом для привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, в силу решение ККС РТ пока не вступило. У наказанного есть время, чтобы его обжаловать в Высшей квалифколлегии судей РФ.

Отметим, что сама процедура наказаний для судей по представлению их руководителей в Татарстане применяется крайне редко. В новейшей истории первым стал предшественник Боровкова, ныне занимающий пост главы Арбитражного суда Москвы. Возглавив татарстанский арбитраж в 2013-м Николай Новиков вскоре обратился в ККС РТ, требуя увольнения судьи, которая по спору исполкома с МП «Энергосервис» вынесла, по сути, неправосудное решение, положив в основу, без проверки фальсифицированное постановление исполкома Казани за 1997 год. Вышестоящие инстанции сделали элементарный запрос и выяснили, что под указанным номером в архивах числится постановление исполкома не об отводе земли, а о представлении казанца к званию заслуженного работника сельского хозяйства РТ.

Отметим, что тогда ККС РТ Новикова не поддержала, ограничившись предупреждением для коллеги.

В 2013 году Николай Новиков обратился в ККС РТ, требуя увольнения судьи, которая по спору исполкома с МП «Энергосервис» вынесла, по сути, неправосудное решение. Фото Романа Хасаева

В 2018 году с представлением в ККС РТ обратился и председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов — просил досрочно прекратить полномочия судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. Региональная квалифколлегия, ранее защитившая Фирсову от уголовного преследования, лишила ее полномочий, но позже мантию «уволенной» судье вернула Высшая квалифколлегия судей РФ.