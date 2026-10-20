Предприятия начнут подключаться к Национальной платформе (НППА) к 2028 году

АСУП и АСУ ТП будут признаны «значимыми объектами КИИ без ограничений во всех отраслях» — правительство РФ готовит решение

Фото: Динар Фатыхов

К 2030 году российские предприятия должны завершить перевод объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные решения с открытой архитектурой. Для их внедрения правительство РФ в ближайшее время издаст нормативный акт, в котором АСУП и АСУ ТП будут признаны «значимыми объектами КИИ без ограничений во всех отраслях», сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на пленарном заседании III Всероссийского форума по промышленной автоматизации в Казани.

По его словам, предприятия-пользователи заинтересованы в отечественных разработках по промышленной автоматизации, а новый статус поможет ускорить их внедрение. Правда, их станут применять, если те соответствуют принципам открытой архитектуры, функциональны, безопасны и совместимы друг с другом. Каждая разработка проходит тестирование, сертификацию и аккумулируется на Национальной платформе промышленной автоматизации (НППА), который должен стать маркетплейсом готовых решений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— До 2030 года, который установлен годом окончания перехода на отечественные решения информационной инфраструктуры, осталось совсем немного. Необходимо, чтобы заказчики и разработчики-производители и железа, и софта договорились и начали работать. Засучив рукава, надо браться за эту работу, — призвал он разработчиков АСУП и АСУ ТП.

Ожидается, что первые предприятия смогут начать подключаться к платформе в 2027 году.

Напомним, переход объектов КИИ на использование отечественные программно-аппаратные комплексов установлен постановлением правительства РФ №1912. Согласно ему, предприятиям предстоит не просто сменить иностранные компоненты, а полностью трансформировать производственную IT-инфраструктуру. Национальная платформа промышленной автоматизации (НППА) создана межотраслевой рабочей группой «Открытая АСУ ТП», в ней участвует около 70 участников компаний.

Луиза Игнатьева