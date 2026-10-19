Еврокомиссия отвергла идею США возобновить закупки российского газа
Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью
Еврокомиссия не поддерживает предложение США возобновить закупки газа из России в рамках плана по урегулированию на Украине. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, передает РИА «Новости».
— Наша позиция остается неизменной. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны, — сказала она.
Пинью напомнила, что саммит ЕС 15—16 октября «выразил разочарование» решением США смягчить ограничения против Москвы и начать закупать российский дизель.
Ранее сообщалось, что ЕС увеличил импорт российского СПГ на 60% на фоне ограничений. Евросоюз обогнал Турцию и стал третьим по величине импортером российских ископаемых энергоресурсов.
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