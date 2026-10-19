Химия больших побед: в школах Нижнекамска набирает обороты «Менделеевская смена — 2026»

84 амбассадора НКНХ проведут интерактивные уроки химических открытий в 12 школах-партнерах

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В школах Нижнекамска продолжается всероссийский образовательный проект СИБУРа «Менделеевская смена — 2026». В этом году участниками проекта станут более 1 700 нижнекамских учеников 7—8-х классов.

Главные задачи проекта — зажечь искру интереса к науке, показать школьникам богатство возможностей современной нефтехимии и, возможно, помочь им сделать первый шаг к будущей профессии.

Для восьмиклассников гимназии №2 имени Баки Урманче привычный урок превратился в настоящее интерактивное шоу: к экспертам компании у школьной доски неожиданно присоединились нападающий хоккейного клуба «Нефтехимик» Кондрат Решетников и любимец болельщиков — маскот Волчонок. Необычный преподавательский состав на практике доказал ребятам, что химия — это не сухие формулы в тетрадях, а захватывающий мир, окружающий нас каждую секунду.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Программа занятия получилась предельно насыщенной. Гимназисты отправились в виртуальный тур по современным лабораториям, развенчали популярные мифы о нефтехимии, синтезировали собственный «космический» полимер и провели зрелищный опыт — создали неньютоновскую жидкость, заставив ее подчиняться магниту.

Проводниками в мир науки для ребят стали главный эксперт по внутренним коммуникациям «Нижнекамскнефтехима» Юлия Бурмистрова и эксперт центра развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ-НК» Диана Мухаммадиева.

— Я участвую в «Менделеевской смене» третий год подряд и очень хотела сделать этот урок для ребят по-настоящему особенным. Поэтому позвала друзей из хоккейного клуба «Нефтехимик» — форварда Кондрата Решетникова и Волчонка. Глаза у детей горели, такого сюрприза они точно не ожидали! И если хотя бы один школьник после этой встречи всерьез загорится большой химией — для меня это главная победа, — поделилась Юлия Бурмистрова.

Диана Мухаммадиева участвует в проекте второй год, для нее это не только часть работы, но и исполнение давней мечты.

— Как мама двоих детей-школьников я прекрасно понимаю, как важно пробудить в ребятах живой интерес к учебе: дома дети всегда с горящими глазами расспрашивают, какие опыты мы сегодня ставили, — улыбается Диана Мухаммадиева. — В детстве я очень хотела стать учителем. Судьба привела меня в СИБУР, но, благодаря проекту, детская мечта сбылась — я помогаю новому поколению искренне полюбить химию.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Учитель химии гимназии №2 Лидия Клюге отмечает: «Менделеевскую смену» в школе всегда ждут с нетерпением. Восьмиклассники только начинают знакомство с предметом, и такие практические уроки помогают им шире взглянуть на мир».

— Мы настолько полюбили образовательные инициативы СИБУРа, что каждый год с радостью ждем команду предприятия в гости! — делится Лидия Клюге. — Восьмиклассники только начинают изучать предмет, и для них важно видеть не абстрактную теорию, а реальную пользу нефтехимии. Такие интерактивы колоссально расширяют кругозор. Раньше у большинства ребят химия стереотипно ассоциировалась исключительно с медициной, а сегодня они видят безграничные горизонты инженерных профессий и современных технологий.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Появление профессионального хоккеиста и клубного талисмана вызвало у подростков бурю эмоций. Восьмиклассницы Иделия Махмутова и Маргарита Алексеева признались: встретить кумиров прямо в классе — событие незабываемое.

— Я преданная болельщица «Нефтехимика», и увидеть игроков вместе с Волчонком прямо на уроке химии было невероятно круто! — делится впечатлениями Иделия Махмутова. — Мы даже разобрали, как химия работает в спорте: оказывается, и идеальная структура льда на арене, и прочность защитной экипировки игроков — это результат работы полимеров. Такие уроки действительно вдохновляют и помогают задуматься о будущей профессии.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Для ее одноклассницы Маргариты Алексеевой этот день стал поводом для гордости перед друзьями:

— Химия у нас началась только в этом году, но учительница объясняет все очень доступно. А сегодняшнее занятие — это вообще суперпозитивный и яркий опыт! Теперь я сама умею делать классные опыты и могу поделиться знаниями с друзьями.