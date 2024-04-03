Итоги дня: старт ТЭФ, новый глава КирМоса, эвакуация «заминированного» лицея в Куюках
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 апреля:
- Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. В рамках форума проходит специализированная выставка TatEnergyExpo, на которой представлены 82 компании и организации энергетической отрасли. Участники обсудят актуальные вопросы энергетики и посетят мероприятия деловой программы.
- Общий объем финансирования коммунальной системы Татарстана за 2023—2024 год составит 4,7 млрд рублей.
- На поставку кресел и беговых дорожек к саммиту БРИКС выделят 5,2 млн рублей, узнало «Реальное время». Заказчиком данных работ выступает Поволжская академия спорта.
- В ряде домов Советского района Казани запланировано отключение водоснабжения в связи с подключением переложенного аварийного участка водопровода к централизованным городским сетям. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
- 2 апреля в возрасте 74 лет скончался известный казанский журналист Владимир Музыченко, который более пятидесяти лет проработал в ведущих СМИ и соцсетях Казани. Он был известен своим талантом, трудолюбием, смелостью и чувством юмора.
- Национальный музей Татарстана и его филиалы будут открыты для бесплатного посещения 5 апреля.
- Казанский государственный энергетический университет и АО «Кама» создают совместную лабораторию для оптимизации процесса зарядки электромобилей «Атом» и обеспечения их совместимости со всеми зарядными станциями в России.
- Казанский производитель промышленного энергетического оборудования — завод «КриалЭнергоСтрой», который является разработчиком азотной станции KES-NITRO из реестра «Лучшие товары года в РФ — 2023», в 2023 году увеличил свою выручку на 24%.
- В казанском парке Тысячелетия началась масштабная реконструкция. В данный момент рабочие проводят демонтаж старых ограждений и заборов по всему периметру и территории парка.
- Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане составило 14 человек, согласно обновленным данным экстренных служб.
- Кабинет Министров Республики Татарстан принял решение внести изменения в нормативные затраты на ряд государственных работ в размере 1 миллиарда. Это касается услуг, которые предоставляют отдельные государственные учреждения Татарстана на период с 2024 по 2026 годы.
- На «Ак Барс Арене» проведут косметический ремонт за 780 тысяч рублей. Восстановят штукатурку внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором; отремонтируют штукатурку откосов внутри здания по камню и бетону.
- Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Олег Коробченко предложил ввести цветовую дифференциацию регистрационных номеров для электромобилей по примеру Китая. Это позволит местным властям применять к владельцам таких машин льготную политику. Также министр промышленности и торговли считает необходимым продолжить поддержку развития инфраструктуры для электромобилей и привлекать их производителей в Татарстан.
- Татарстанцы могут получить гранты на реализацию инновационных разработок. Проекты должны соответствовать критериям принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации.
- В технологическом лицее «Алгоритм» в Куюках прошла массовая эвакуация. Учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания школы.
- Арбитражный суд Татарстана взыскал 1,7 миллиона с кировского субподрядчика «Транснефти».
- Правительство России формирует «санитарный щит» для защиты страны от эпидемий. В рамках данного проекта разрабатываются новые методы диагностики заболеваний, создаются центры и мобильные лаборатории, а также налаживается производство всех необходимых реактивов на территории России.
- Правительство России активно работает над созданием комфортной образовательной среды. Благодаря обновлению и строительству дошкольных учреждений, количество мест в детских садах увеличилось на 157 тысяч.
- Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал дипломантом в номинации «Аэропорт года» (группа 2 — пассажиропоток от 3 до 14 млн) в рамках Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России».
- Wildberries расскажет о впечатляющих местах Татарстана и поможет их посетить.
- В рамках национального проекта в Казани и Набережных Челнах продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые помогают бороться с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и уменьшают выбросы вредных веществ за счет оптимизации движения транспортных потоков.
- По итогам 2023 года страховые пенсии россиян увеличились на 15% после плановой и дополнительной индексаций, сообщил Михаил Мишустин. Безработица в России к концу 2023 года сократилась до 3%, а рост показателей инвестиций в РФ стал рекордным за 12 лет.
- На пресс-конференции о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев сообщил, что в 2023 году в Казани произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта.
- В Татарстане зарегистрировано 14 437 единиц мототранспорта, что составляет 8% от общего числа транспорта, зарегистрированного в 2023 году.
- На пятой, юбилейной конференции Skolkovo Regions наградили самых успешных региональных операторов «Сколково». В тройку лидеров вошли представители инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Новосибирской области.
- Владимир Путин вручил двум татарстанцам медаль ордена «Родительская слава». Соответствующий указ был подписан главой государства 3 апреля.
- Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового главу администрации Кировского и Московского районов — Владимира Жаворонкова.
- Благодаря гарантийной поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес Татарстана смог привлечь льготное финансирование на сумму 2,5 млрд рублей. Гарантийный фонд Республики Татарстан предоставляет поручительство по обязательствам предпринимателей, максимальный размер которого составляет 70 млн рублей для продукта «Поддержка-2024» и 50 млн рублей — для продукта «Даман». Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда могут предприниматели из большинства отраслей экономики.
Ключевые события 770-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенного пункта Строевка Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 28, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка ДНР.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое ДНР.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены: ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан