Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане составило 14 человек

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане составило 14 человек, согласно обновленным данным экстренных служб.

Напомним, что вчера утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги была совершена атака беспилотников. При этом не было нанесено серьезных повреждений, технологический процесс предприятий также не нарушен, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Позже происшествие прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

— Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5.45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1814 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин? — отметил он.

Первоначально сообщалось о шести пострадавших, позже их количество возросло до 13 человек. Без внимания ситуацию не оставил раис Татарстана Рустам Минниханов — он посетил Елабугу и Нижнекамск, лично осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями и поручил в короткие сроки восстановить жилые помещения.

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Олег Исаков