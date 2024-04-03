В 2024 году в Казани на перекрестке Карла Маркса — Миславского установят интеллектуальную транспортную систему

В рамках национального проекта в Казани и Набережных Челнах продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые помогают бороться с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и уменьшают выбросы вредных веществ за счет оптимизации движения транспортных потоков.

Скоро станет более «умным» перекресток Карла Маркса — Миславского в Казани. Здесь установят новое оборудование: контроллер, камеру и шесть пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут автоматически подстраиваться под дорожную обстановку.

Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками. Работы будут выполнены до 1 сентября.

Напомним, на улицах Казани появятся 25 новых камер с использованием искусственного интеллекта. Камеры будут фиксировать транспорт, который перевозит сыпучие строительные материалы и мусор без полога.

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Разиль Самигуллин