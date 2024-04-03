В 2023 году по программе капитального ремонта в России было отремонтировано 2,5 тысячи школ

Правительство России активно работает над созданием комфортной образовательной среды. Благодаря обновлению и строительству дошкольных учреждений, количество мест в детских садах увеличилось на 157 тысяч. Это значительно упрощает процедуру устройства малышей в детский сад.

Кроме того, два года назад по поручению президента РФ стартовала программа капитального ремонта школ. На данный момент уже отремонтировано более 4 тысяч зданий, около 2,5 тысячи из которых — в прошлом году. Строительство новых школ также продолжается.

Для обеспечения доступности образования в регионы было поставлено почти 3 тысячи школьных автобусов. Все младшеклассники по инициативе главы государства получают бесплатное горячее питание.

Особое внимание уделяется поддержке учителей. Преподаватели получают надбавки в размере 5 тысяч рублей ежемесячно за классное руководство. С марта текущего года вознаграждение будет увеличено вдвое для учителей из населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

С сентября надбавку в размере 5 тысяч рублей начнут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Такие меры поддержки направлены на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей в России, включая Татарстан.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в заседании Комитета Государственной думы по просвещению. Он рассказал участникам мероприятия о развитии системы образования и возвращении воспитательной работы в школы.

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Разиль Самигуллин