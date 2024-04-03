В Куюках эвакуировали технологический лицей «Алгоритм»

Фото: Галия Шакирова

В технологическом лицее «Алгоритм» в Куюках прошла массовая эвакуация. Учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания школы.

— На данный момент учащиеся эвакуированы в соседние образовательные учреждения. Жизни и здоровью учащихся и персонала ничего не угрожает. На месте работают все оперативные службы, — сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

— Данная ситуация находится под моим личным контролем, — отметил он.

По информации наших источников, часть детей 1—4-х классов находится в детском саду «Золотая рыбка», 5—9-е классы — в детском саду «Сказка», а учащиеся 10—11-х классов — в поликлинике. Кроме того, по сообщениям из чата Куюков, в лицее отменили занятия для второй смены.

— Причиной эвакуации стало сообщение о заминировании лицея «Алгоритм», которое поступило на электронный адрес данного образовательного учреждения, — заявил глава района Ильхам Кашапов, — специальные службы проводят проверку здания. — Образовательный процесс возобновится после проверки, — подытожил он.

Детей 1—4-х классов эвакуировали в детский сад «Золотая рыбка». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Все сделали оперативно, четко, слаженно, — рассказала «Реальному времени» мать одного из эвакуированных детей.

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Олег Исаков