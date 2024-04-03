В Куюках эвакуировали технологический лицей «Алгоритм»
В технологическом лицее «Алгоритм» в Куюках прошла массовая эвакуация. Учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания школы.
— На данный момент учащиеся эвакуированы в соседние образовательные учреждения. Жизни и здоровью учащихся и персонала ничего не угрожает. На месте работают все оперативные службы, — сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.
— Данная ситуация находится под моим личным контролем, — отметил он.
По информации наших источников, часть детей 1—4-х классов находится в детском саду «Золотая рыбка», 5—9-е классы — в детском саду «Сказка», а учащиеся 10—11-х классов — в поликлинике. Кроме того, по сообщениям из чата Куюков, в лицее отменили занятия для второй смены.
— Причиной эвакуации стало сообщение о заминировании лицея «Алгоритм», которое поступило на электронный адрес данного образовательного учреждения, — заявил глава района Ильхам Кашапов, — специальные службы проводят проверку здания. — Образовательный процесс возобновится после проверки, — подытожил он.
— Все сделали оперативно, четко, слаженно, — рассказала «Реальному времени» мать одного из эвакуированных детей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».