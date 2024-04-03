Новости общества

16:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новым главой Кировского и Московского районов Казани стал Владимир Жаворонков

15:02, 03.04.2024

Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового главу администрации Кировского и Московского районов — Владимира Жаворонкова. Об этом сообщает телеканал ТНВ.

Ранее он занимал должность начальника Управления здравоохранения Казани, а также был заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан.

Ранее кандидатуру действующего председателя Зеленодольского горсуда Азата Гильмутдинова в Москве рекомендовали к назначению главой Верховного суда Татарстана. Такое решение вынесла Высшая квалифколлегия судей РФ по итогам рассмотрения документов трех претендентов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также