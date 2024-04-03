Новым главой Кировского и Московского районов Казани стал Владимир Жаворонков
Мэр Казани Ильсур Метшин представил нового главу администрации Кировского и Московского районов — Владимира Жаворонкова. Об этом сообщает телеканал ТНВ.
Ранее он занимал должность начальника Управления здравоохранения Казани, а также был заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан.
Ранее кандидатуру действующего председателя Зеленодольского горсуда Азата Гильмутдинова в Москве рекомендовали к назначению главой Верховного суда Татарстана. Такое решение вынесла Высшая квалифколлегия судей РФ по итогам рассмотрения документов трех претендентов.
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