Арбитражный суд Татарстана взыскал 1,7 миллиона с кировского субподрядчика «Транснефти»

Фото: Динар Фатыхов

Накануне Арбитражный суд Татарстана взыскал 1,7 миллиона рублей с кировского ООО «ЕвроСервис» за несвоевременный ремонт на магистральном нефтепроводе «Сургут-Полоцк». С иском в арбитраж обратился казанский подрядчик «Транснефти» — ООО «Деса Строй».

Как следует из решения суда, в 2021 году казанская (подрядчик) и кировская (субподрядчик) организации заключили договор на проведение строительно-монтажных и ремонтных работ на объекте «Транснефти» — нефтепроводе «Сургут-Полоцк». На нем предполагалась установка защитных сооружений от разлива нефти на реке Вятке и ряд других работ.

Согласно условиям договора, «Деса Строй» выплатил кировскому ООО аванс в размере 1,54 млн рублей. Предполагалось, что деньги пойдут на приобретение необходимых материалов и проведение работ. Однако в установленные сроки «ЕвроСервис» свои обязательства по договору не выполнил.

По этому поводу казанская организация в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта и потребовала от субподрядчика вернуть выплаченный аванс. В конце ноября 2023 года «Деса Строй» направил соответствующую претензию по юрадресу кировского «ЕвроСервиса», но по итогу конверт с документом вернулся отправителю.

Невыполнение работ и неисполнение требований в части возврата аванса и послужили основанием для обращения в арбитраж. В итоге суд взыскал с «ЕвроСервиса» 1,53 млн рублей выплаченного на работы аванса, 69 тысяч — процентов за пользование чужими деньгами, 40 тысячи — расходов на услуги представителя «Деса Строй» и 29 тысяч рублей расходов по госпошлине.



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Артем Гафаров