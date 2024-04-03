В Казани началась реконструкция парка Тысячелетия

Фото: Артем Гафаров

В казанском парке Тысячелетия началась масштабная реконструкция. В данный момент рабочие проводят демонтаж старых ограждений и заборов по всему периметру и территории парка. Как сообщает мэрия Казани, на месте старых металлических конструкций появится живая зеленая изгородь. Однако в целости оставят колонны с зилантами.

Входные ворота остались нетронутыми. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

— Это позволит сохранить транзитную функцию общественного пространства. Также проницаемость поможет объединить парк и набережную в единую картину с доступным и просматриваемым видом на озеро Кабан, — отметили в комитете внешнего благоустройства города Казани.

Кроме того, на улицах Айдинова, Островского и Салимжанова временно ограничили движение транспорта — до 13 мая дороги будут перекрыты.

— На территории парка обновят дорожки и брусчатку, заменят скамейки и урны, обустроят систему автополива. Опоры освещения будут отремонтированы и покрашены. По периметру высадят свыше 20 тыс. кустов пузыреплодника и кизильника, а также полностью обновят газон, рассказали в мэрии Казани.



1 / 12 realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

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Олег Исаков