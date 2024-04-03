В Казани зафиксировано 63 случая ДТП с участием мототранспорта в 2023 году

На пресс-конференции о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев сообщил, что в 2023 году в Казани произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых погибли 4 человека и получили травмы 63.

— Рост аварийности наблюдается в период мотосезона — с апреля по октябрь. Распространенной ошибкой водителей является превышение скорости, что приводит к ДТП. Я также рекомендую будущим водителям тренировать навык экстренного торможения, — отметил Садриев.

Частые причины аварий в 2023 г. — столкновение прямоидущего мототранспорта или поворот налево автомобиля. Всего за 2023 год к административной ответственности было привлечено 2933 нарушителя. Из них 1644 — за превышение установленной скорости движения, остальные — за несоответствие допустимым нормам уровня шума.

Также отмечается рост популярности внедорожных мотоциклов, процент ДТП с ними возрастает из-за подростков и неопытных водителей.



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Анастасия Фартыгина