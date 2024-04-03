Известный казанский журналист Владимир Музыченко скончался на 75-м году жизни

2 апреля в возрасте 74 лет скончался известный казанский журналист Владимир Музыченко. Более пятидесяти лет он проработал в ведущих казанских СМИ и соцсетях. Его ценили за талант, трудолюбие, журналистскую смелость и чувство юмора.

17 февраля Владимир Андреевич отметил свой день рождения. Он был полон творческих планов — только-только вышла его новая книга «Записки казанского репортера». Даже на пенсии Владимир Музыченко оставался в отличной творческой форме, радовал читателей своими стихами и эссе.

Сам он писал, что репортерская работа в периодической прессе приучила его пристально всматриваться в окружающий мир, интересоваться всем и вся, искать изюминку в любом мало-мальски интересном событии или герое.

— …выйдя на пенсию и оставшись, как нынче говорят, не у дел, я, к счастью, не растерял этих важных качеств и продолжаю интересоваться всем, что происходит вокруг меня. Результатом этих наблюдений и явились вот эти крохотные зарисовки (или картинки) с натуры. Меня как-то спросили: почему они такие короткие, ведь иная тема, которую ты поднимаешь в них, тянет как минимум на целое эссе. Согласен, случаются и такие. Но я ведь новостишник, а у нас главным творческим девизом является краткость. Которая, как известно, родная сестра таланта, — писал Владимир Андреевич.

Смерть Владимира Музыченко — непоправимая и невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана. Председатель Союза Журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов выразил соболезнования родным и близким.