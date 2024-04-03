Правительство России формирует «санитарный щит» для защиты страны от эпидемий

Правительство России формирует «санитарный щит» для защиты страны от эпидемий. В рамках данного проекта разрабатываются новые методы диагностики заболеваний, создаются центры и мобильные лаборатории, а также налаживается производство всех необходимых реактивов на территории России.

Татарстан и другие регионы России получат большую часть оборудования и технологий в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Программа модернизации первичного звена была запущена в 2021 году и за последние три года показала впечатляющие результаты:

было реконструировано более 3,5 тыс. объектов здравоохранения;

закуплено 147 тыс. единиц медицинского оборудования;

приобретено около 5 тыс. машин скорой помощи и 15 тыс. автомобилей для перевозки врачей и фельдшеров.

По национальному проекту «Здравоохранение» за последние четыре года были переоснащены 600 региональных сосудистых центров и первичных отделений, а также 200 организаций для пациентов с онкологическими заболеваниями. Также было открыто более 500 подразделений для оказания амбулаторной помощи онкобольным.

Программа диспансеризации была расширена — в 2023 году ее прошел каждый второй житель России. Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна во всех федеральных медицинских организациях. Этой возможностью воспользовались 1,5 млн человек.

Почти 2 млн граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние три года получили бесплатные лекарства. На это ежегодно выделяется дополнительно 2 млрд рублей. Программа борьбы с гепатитом С в 2023 году охватила более 45 тыс. пациентов, а в будущем ожидается увеличение числа пациентов, проходящих терапию, в два раза.

Кроме того, почти 49 тыс. детей от 2 до 17 лет с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Также в прошлом году активно велось строительство 24 инновационных детских больниц. Семь из них уже принимают пациентов, еще 15 откроются к следующему году. Более 23 тыс. детей с тяжелыми орфанными заболеваниями стали подопечными фонда «Круг добра». Завершаются исследования первого в мире лекарства от болезни Бехтерева. Препарат сможет помочь десяткам тысяч людей.

Ранее в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики (РЦОЗ и МП) состоялся медицинский совет, на котором были подведены итоги деятельности за 2023-й год и озвучены задачи на 2024-й.

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Разиль Самигуллин