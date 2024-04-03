Государственная поддержка помогла предпринимателям Татарстана привлечь 2,5 млрд рублей

Благодаря гарантийной республиканской поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес Татарстана смог привлечь за I квартал 2024 года льготное финансирование на сумму 2,5 млрд рублей.

Гарантийный фонд Республики Татарстан предоставляет поручительство по обязательствам предпринимателей, обладающих устойчивым финансовым положением, но не располагающих достаточным залоговым обеспечением для получения кредита. Максимальная сумма поручительства по продукту «Поддержка-2024» составляет 70 млн рублей, размер поручительства — до 50% от суммы кредита. Ставка по вознаграждению зафиксирована и составляет 0,5%.

Воспользоваться поддержкой регионального Гарантийного фонда могут предприниматели, осуществляющие деятельность практически во всех отраслях экономики, за исключением игорного бизнеса, а также кредитных и страховых организаций.

Предприниматели республики, придерживающиеся канонов исламского права, также смогут воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда в соответствии нормами шариата по продукту «Даман». Максимальная сумма поручительства составляет 50 млн рублей.

Напомним, 25 марта раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. Во время встречи депутат Госсовета Руслан Нигматулин предложил создать в Татарстане программу поддержки предпринимателей, которые будут производить товары в новом мегакластере Wildberries и продавать через маркетплейс.

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Разиль Самигуллин