На поставку кресел и беговых дорожек к саммиту БРИКС выделят 5,2 млн рублей

На поставку кресел и беговых дорожек к саммиту БРИКС выделят 5,2 млн рублей, узнало «Реальное время». Заказчиком данных работ выступает Поволжская академия спорта.

Все поставки должны быть выполнены до 10 июня 2024 года. Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами исполнителя, на территории Деревни Универсиады.

Напомним, башня Сююмбике в Казани будет отреставрирована к саммиту глав государств БРИКС, проект реставрации разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект» — специалисты дорабатывают проектную документацию.

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Разиль Самигуллин