ИТ-парк вошел в тройку лидеров среди региональных операторов «Сколково» по итогам 2023 года

На пятой, юбилейной конференции Skolkovo Regions наградили самых успешных региональных операторов «Сколково». В тройку лидеров вошли представители инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Новосибирской области.

От Республики Татарстан в мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов, руководитель проекта «Сколково» ГАУ «ИТ-парк» Анна Шемановская и заместитель директора инновационного технопарка «Идея» Николай Абруков.

Первое место в рейтинге 2023 года занял технопарк «Ленполиграфмаш». Петербургский технопарк стал лидером по привлечению инвестиций в резидентов «Сколково» и прохождению экспертизы проектов по процедуре fast track.

На втором месте — ИТ-парк, который совместно с технопарком «Идея» провел преакселерационную программу «Навигатор инноватора» для победителей конкурса «Студенческий стартап» из Республики Татарстан.

Третье место по итогам 2023 года занял «Новосибирский областной инновационный фонд». Он продемонстрировал высокий уровень выполнения ключевых показателей эффективности и активно участвовал в мероприятиях экосистемы «Сколково».

Представители фонда «Сколково» отметили, что инновационное развитие регионов — один из приоритетов в его работе. Фонд активно развивает сеть партнеров в субъектах Российской Федерации: сейчас это более 4 000 участников, почти 50% из которых — стартапы из регионов.

Напомним, 20—21 апреля в Иннополисе пройдет «Merge» — IT-событие, которое объединит представителей различных сфер IT на одной площадке. Более 2 000 разработчиков, маркетологов, digital-дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов со всей России встретятся, чтобы обсудить актуальные тренды мира IT и поделиться успешными кейсами. Площадкой конференции станет Университет Иннополис.

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Разиль Самигуллин