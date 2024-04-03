Национальный музей Татарстана и его филиалы будут открыты для бесплатного посещения 5 апреля
Национальный музей Татарстана отмечает свое 129-летие. В честь этого события день бесплатного посещения филиалов музея переносится на 5 апреля.
Казанцы и гости столицы Республики Татарстан смогут бесплатно посетить музеи, которые являются филиалами Национального музея:
- Литературный музей Габдуллы Тукая;
- Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;
- Дом-музей В.И. Ленина;
- Музей-квартира Мусы Джалиля;
- Музей Е.А. Боратынского;
- Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.;
- Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;
- Музей Каюма Насыри.
Экскурсии, мастер-классы и другие музейные программы оплачиваются по прейскуранту. Напомним, музеи Татарстана получат дополнительные средства на техническое оснащение. В бюджете Республики Татарстан на 2024 год предусмотрено оснащение трех региональных и муниципальных музеев.
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