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Национальный музей Татарстана и его филиалы будут открыты для бесплатного посещения 5 апреля

10:17, 03.04.2024

Национальный музей Татарстана отмечает свое 129-летие. В честь этого события день бесплатного посещения филиалов музея переносится на 5 апреля.

Казанцы и гости столицы Республики Татарстан смогут бесплатно посетить музеи, которые являются филиалами Национального музея:

  • Литературный музей Габдуллы Тукая;
  • Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;
  • Дом-музей В.И. Ленина;
  • Музей-квартира Мусы Джалиля;
  • Музей Е.А. Боратынского;
  • Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.;
  • Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;
  • Музей Каюма Насыри.

Экскурсии, мастер-классы и другие музейные программы оплачиваются по прейскуранту. Напомним, музеи Татарстана получат дополнительные средства на техническое оснащение. В бюджете Республики Татарстан на 2024 год предусмотрено оснащение трех региональных и муниципальных музеев.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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