Аэропорт Казани стал дипломантом Национальной авиационной премии «Крылья России»

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая стал дипломантом в номинации «Аэропорт года» (группа 2 — пассажиропоток от 3 до 14 млн) в рамках Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». Торжественное награждение состоялось 2 апреля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов поблагодарил экспертов и пассажиров за оценку работы и оказанную честь. Он отметил, что аэропорт непрерывно работает над улучшением инфраструктуры и качества услуг, ежегодно расширяет сервисную составляющую и географию полетов, внедряет высокотехнологичное оборудование. Это стало возможным благодаря профессионализму персонала.

Жюри конкурса состоит из представителей профессионального сообщества воздушного транспорта, специализированных авиационных СМИ, представителей организаций-учредителей и спонсоров премии, компетентных в вопросах по тематике номинаций.

Напомним, на разработку концепции нового здания казанского аэропорта выделят 2 млн рублей. Это будет третий терминал авиасообщения для столицы Татарстана. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт «Казань».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин