Инноваторы Татарстана могут получить гранты до 8 млн рублей на реализацию своих проектов

Стартовал прием заявок на конкурсы программы «Старт» от Фонда содействия инновациям. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Татарстанцы могут получить гранты на реализацию инновационных разработок. Проекты должны соответствовать критериям принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации. К таким проектам относятся:

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Есть два конкурса по программе «Старт-ИИ»:

В конкурсе «Старт-ИИ-1» могут участвовать физические лица, а также микро- и малые предприятия. Размер гранта для победителей составит до 4 млн рублей, срок выполнения работ — 12 месяцев. В конкурсе «Старт-ИИ-2» могут участвовать предприятия, имеющие статус микро- или малого предприятия в Едином реестре субъектов МСП. Эти предприятия должны завершить один из конкурсов по программе «Старт», а также иметь проект в области искусственного интеллекта или использовать технологии искусственного интеллекта. Размер гранта составит до 8 млн рублей, а срок выполнения работ составит 12 или 18 месяцев.

Подать заявку на участие в конкурсах можно до 13 мая 2024 года. Кроме того, продолжается прием заявок на конкурс «Старт-Взлет». Он ориентирован на поддержку тех, кто готов запустить стартап на базе собственных инновационных разработок. Победитель в течение 30 дней должен зарегистрировать юридическое лицо и стать его руководителем. Новой компании будет принадлежать интеллектуальная собственность, созданная в рамках гранта. В дальнейшем такая компания сможет получить статус «малой технологической компании» и доступ к мерам господдержки. Принять участие могут только физические лица. Размер гранта — 3 млн рублей, софинансирование не требуется, срок работ — 8 или 12 месяцев, заявки можно подать до 20 мая.

Напомним, в России подвели итоги грантового конкурса «Движения первых», направленного на поддержку социально значимых проектов. Среди победителей — 8 представителей из Татарстана, чьи идеи получат финансирование и будут реализованы в текущем году.

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Разиль Самигуллин