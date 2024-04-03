Кабмин Татарстана утвердил затраты на научное учреждение в размере 1 миллиарда рублей
Кабинет Министров Республики Татарстан принял решение внести изменения в нормативные затраты на ряд государственных работ. Это касается услуг, которые предоставляют отдельные государственные учреждения Татарстана на период с 2024 по 2026 годы.
В новой редакции постановления №1125 отмечают затраты на бюджетное учреждение «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан».
Затраты на госучреждение следующие:
- проведение прикладных научных исследований — 700 тыс. рублей;
- проведение анализа — 32 млн рублей;
- проведение мониторинга — 30 млн рублей;
- проведение экспертизы — 20 млн рублей;
- информационно-аналитическое обеспечение — 17 млн рублей.
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