Wildberries расскажет о впечатляющих местах Татарстана и поможет их посетить

Фото: Максим Платонов

Wildberries запускает новый сервис для планирования путешествий по России. Маркетплейс уже заручился поддержкой Российского союза туриндустрии (РСТ), подписав в середине марта соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает, что РСТ окажет поддержку площадке по привлечению представителей малого бизнеса в этой сфере, а Wildberries предоставит доступ к 110-миллионной аудитории маркетплейса. Как заявила «Реальному времени» руководитель направления Wildberries Travel Анна Щекотихина, на площадке будут представлены все предложения, которые разместят продавцы из Татарстана. Но сначала самые-самые.

— Республика Татарстан за последние годы стала одной из основных туристических достопримечательностей России... В первую очередь мы рассчитываем на тех, кто создает собственный туристический продукт. Об уникальных и эксклюзивных «впечатлениях» в регионе мы будем регулярно рассказывать, — заверила Щекотихина.

«В первую очередь мы рассчитываем на тех, кто создает собственный туристический продукт». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Но одними рассказами дело не ограничится.

— Одна из мировых тенденций, которые, безусловно, есть и в России — запрос на уникальные, персонализированные маршруты, где путешественники могут удовлетворить тягу к приключениям, новым открытиям. Кроме того, туристы все чаще хотят не просто развлечений, а погружения в локальные культуры. Культурные исследования в 2024 году становятся приоритетом для путешественников. И, безусловно, Татарстану есть что предложить как туристам из других регионов, так и местным жителям — согласно исследованиям, около 20% россиян рассматривают возможности провести отпуск в своем регионе, — отметила представитель маркетплейса.

Татарстану есть что предложить как туристам из других регионов, так и местным жителям. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Что касается портрета потенциальных клиентов, то Щекотихина рассказала, что «это активные россияне, большинство — старше 25 лет».

— Мы рассчитываем, что за счет новых продуктов и решений, которые будут добавляться на платформу, за счет предложений наших продавцов и партнеров привлечем и более молодую аудиторию. Маркетплейс путешествий будет востребован у тех, кто ценит экономию времени на планирование и подготовку к поездкам, кто обращает внимание на удобство поиска самых выгодных по цене предложений, но в то же время настроен посещать нетривиальные места, получать новые впечатления, — добавила она.

При этом Щекотихина добавила, что Wildberries стал первым маркетплейсом, кто объединил на одной площадке билеты на самолеты, поезда и автобусы, возможность бронирования отелей и приобретения туристических услуг, а также товаров для отпуска, а поэтому рассчитывает занять существенную долю рынка среди агрегаторов в сегменте трэвел. К слову, работать с авиакомпаниями и отельерами собираются напрямую.

— Стоит отметить, что доля онлайн-агрегаторов растет, и этот тренд неизбежно продолжится. Поэтому часть нашей потенциальной аудитории — это те, кто покупает сегодня билеты и экскурсии, например, в офисах турфирм, которые не представлены онлайн, — отметила представитель маркетплейса.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в комментарии «Реальному времени» заявила, что республика заинтересована в продвижении всех кейсов, связанных с культурным кодом региона, но есть нюансы:

У нас очень большая проблема по работе с маркетплейсами, связанная с продвижением продукции народно-художественных промыслов. . Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— У нас очень большая проблема по работе с маркетплейсами, связанная с продвижением продукции народно-художественных промыслов. Для того чтобы это сделать — нужна линейка. Линейку мастера не дадут. К примеру, ичиги. Сегодня мастер шьет пять пар, и он свою месячную зарплату в эти пять пар закладывает. Если правильно построить экономику процесса, то можно маржинальность самого мастера снизить. Но повысить их доступность, а мастера будут брать на объеме. Есть у нас и эти темы тоже, и мы начинаем этот процесс… Инструмент, который мы хотим запустить, махалля, как раз даст возможность организации рабочих мест на селе, связанных с традиционными промыслами, — рассказала Аюпова.

Галия Шакирова