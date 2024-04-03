В 2023 году страховые пенсии жителей России выросли на 15%

По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, страховые пенсии россиян увеличились на 15% по итогам 2023 года после плановой и дополнительной индексаций, сообщили RT.

— Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год, — заявил Мишустин.

Сегодня премьер-министр России также заявил, что безработица в России к концу 2023 года сократилась до 3%, а рост показателей инвестиций в РФ в 2023 году стал рекордным за 12 лет.

— Правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. С начала текущего года подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 триллиона рублей. Из них около половины — в 2023 году. За это время бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест, — подметил Мишустин.

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