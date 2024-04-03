АО «Кама» и Казанский государственный энергетический университет создадут совместную лабораторию

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) и АО «Кама» объединяются для создания совместной лаборатории, где будут проводиться исследования, тестирование и отладка взаимодействия электромобиля «Атом» с зарядными станциями.

Как сообщается, специалисты займутся оптимизацией процесса зарядки электромобилей. Это позволит улучшить пользовательский опыт и минимизировать долю неуспешных зарядных сессий.

Основная задача лаборатории — добиться совместимости между электромобилем «Атом» и всеми зарядными станциями в России. Проект реализуется КГЭУ в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030», отметили в университете.

— Участие университета в программе «Приоритет 2030» позволило занять позицию ведущего научного центра и ключевого научного партнера АО «Кама» в рамках реализации Концепции РФ и государственной программы Республики Татарстан по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры Российской Федерации и Республики Татарстан, — отметил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

В ходе исследовательской деятельности специалисты смогут проводить испытание более трех быстрых зарядных станций одновременно. Планируется, что совокупный объем мощностей составит 500 кВт.

Открытие лаборатории запланировано на 2024 год. Она будет создана на базе одного из ведущих энергетических университетов страны и позволит проводить исследования и работы по усовершенствованию зарядных технологий. Вуз сможет расширить область своей экспертизы в рамках программы поддержки университетов «Приоритет-2030», отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

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