В Татарстане зарегистрировали около 15 тысяч единиц мототранспорта

На пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев представил данные о регистрации транспорта в 2023 году.

В Татарстане зарегистрировано 14 437 единиц мототранспорта, что составляет 8% от общего числа зарегистрированного транспорта в 2023 году. Для сравнения: общее количество зарегистрированных автомобилей в этом же году составляет 2,4%.

За последние несколько лет в регионе наблюдается стабильный рост количества мототранспорта. С 2019 года количество мотоциклов и мопедов в Татарстане увеличилось на 300 единиц, за период с 2020 по 2022 год — на 600—700 единиц. В 2023 году прирост составил уже 900 единиц.



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Анастасия Фартыгина