В Татарстане предложили ввести цветную нумерацию для электрокаров

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко выступил с инициативой ввести цветовую дифференциацию регистрационных номеров для электромобилей по примеру Китая.

В Китае номера электрокаров имеют зеленый фон вместо стандартного синего. Это позволяет полиции легко идентифицировать такие автомобили в транспортном потоке, а местным властям — применять к ним льготную политику, рассказали «РБК-Татарстан».

Коробченко считает, что республике необходимо усилить поддержку водителей электромобилей. Напомним, в этом году в Татарстане отменили транспортный налог для владельцев таких машин. Эта льгота будет действовать в течение 5 лет, а с 2029 года собственники будут платить на 50% меньше — также для владельцев электрокаров предполагается бесплатная парковка.

— Кроме того, мы считаем необходимым продолжить поддержку развития инфраструктуры для электромобилей, включая электротакси и каршеринг, а также привлекать производителей электромобилей и их комплектующих в Татарстан, — подытожил министр.