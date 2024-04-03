Энергетики собрались в Казани на международный форум и выставку TatEnergyExpo
На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»
Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» открывается Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. В рамках форума проходит специализированная выставка TatEnergyExpo, одно из крупнейших специализированных мероприятий в сфере энергетики. В экспозиции выставки принимают участие 82 компании и организации, работающие в энергетической отрасли страны. Лидеры отрасли из 17 регионов России и из дружественных государств (Беларуси и Казахстана), представители органов федеральной и региональной власти, ученые и другие эксперты обсудят актуальные вопросы энергетической отрасли. В деловой программе десятки мероприятий: выездное заседание Кабмина Татарстана, заседание комиссии Государственного совета РФ по вопросам энергетики, обсуждения, семинары, круглые столы, Молодежный день, бизнес-нетворкинги. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».
Мнения экспертов, тренды отрасли, актуальные вопросы энергетики и варианты их решения — в видеовключениях с полей форума.
Алексей Осипов, генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ»
Ирина Смольникова, управляющий по Республике Татарстан ООО «НПО «МИР», г. Омск
Эдвард Абдуллазянов, ректор Казанского государственного энергетического университета
Артур Путято, ректор Учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»
Кирилл Николайчик, УП «АЭС-комплект»
Алмаз Латыпов, заместитель генерального директора — главный инженер АО «ТГК-16»
Артем Гаврилов, генеральный директор ООО «Статика Групп»
Анатолий Нияшко, директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «КАМА» (бренд автомобиля «Атом»)