На «Ак Барс Арене» проведут косметический ремонт
На «Ак Барс Арене» проведут косметический ремонт за 780 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».
На территории стадиона планируется ремонт и перекраска стен:
- восстановят штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором;
- стены окрасят водно-дисперсионными акриловыми составами;
- отремонтируют штукатурку откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором;
- проведут ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами;
- кроме того, планируют заменить элементы облицовки потолков.
Как сообщается, согласно договору, все ремонтные и косметические работы должны будут выполнить в течение пяти суток с момента подписания.
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