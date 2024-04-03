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На «Ак Барс Арене» проведут косметический ремонт

11:27, 03.04.2024
На «Ак Барс Арене» проведут косметический ремонт
Фото: Динар Фатыхов

На «Ак Барс Арене» проведут косметический ремонт за 780 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».

На территории стадиона планируется ремонт и перекраска стен:

  • восстановят штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором;
  • стены окрасят водно-дисперсионными акриловыми составами;
  • отремонтируют штукатурку откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором;
  • проведут ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами;
  • кроме того, планируют заменить элементы облицовки потолков.

Как сообщается, согласно договору, все ремонтные и косметические работы должны будут выполнить в течение пяти суток с момента подписания.

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Олег Исаков
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