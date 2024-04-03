Общий объем финансирования коммунальной системы Татарстана за 2023—2024 год составит 4,7 млрд рублей

В Республике Татарстан продолжается реализация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане была утверждена постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 24 мая 2023 года №633.

Общий объем финансирования программы на 2023—2024 годы составит 4,7 млрд рублей. Из этой суммы 2 млрд рублей будет выделено из средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 667 млн рублей — из бюджета Республики Татарстан, а 1,9 млрд рублей — за счет внебюджетных источников. На реализацию программы в 2024 году из бюджета Татарстана выделено 223 млн рублей.

Напомним, на строительство сетей водоснабжения театра имени Галиаскара Камала выделят 80,8 млн рублей. Заказчиком тендера выступает казанский «Водоканал». Общая площадь нового здания театра составит 48 824 квадратных метра.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин