Владимир Путин вручил двум татарстанцам медаль ордена «Родительская слава»
Владимир Путин вручил двум татарстанцам медаль ордена «Родительская слава». Соответствующий указ был подписан главой государства 3 апреля.
Награда была вручена Сабирову Валиахмету и Сабировой Гузелии. Включая их, данное звание было присвоено 41 жителю страны.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, вдвое увеличивающий денежные выплаты родителям в республике. Они назначаются в случае, если жителей РТ награждают республиканскими медалями «Родительская доблесть» или «Ана даны — Материнская слава».
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