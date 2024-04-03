Казанский завод «КриалЭнергоСтрой» увеличил свою выручку на 24% в 2023 году

Казанские производители промышленного энергетического оборудования завод «КриалЭнергоСтрой», который является разработчиком азотной станции KES-NITRO из реестра «Лучших товаров года в РФ — 2023», в 2023 году увеличил свою выручку на 24%.

В бухгалтерской отчетности инжиниринговой компании за 2023 год указано, что выручка «КриалЭнергоСтроя» увеличилась на 23,7% по сравнению с предыдущим годом и составила около 1,9 млрд рублей.

Помимо роста выручки, компания также продемонстрировала улучшение показателей чистой прибыли, которая выросла до 51 млн рублей, что почти на 50% обгоняет показатели 2022-го.

Увеличились и расходы на оплату труда сотрудников завода. В 2023 году этот показатель составил 68 млн рублей. По сравнению с 2022-м эта статья расходов увеличилась на 11 млн рублей, тогда она равнялась 57 миллионам.

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Анастасия Фартыгина