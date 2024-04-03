В Советском районе Казани произойдет временное отключение водоснабжения

В ряде домов Советского района Казани запланировано отключение водоснабжения в связи с подключением переложенного аварийного участка водопровода к централизованным городским сетям. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Воды не будет с 9 часов 16 апреля до 11 часов 17 апреля. Под отключение попали 32 многоквартирных дома, две школы и три детских сада, более 3 тысяч частных жилых домов, 12 гостиниц и другие здания. Список адресов доступен по ссылке. Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Напомним, в ближайшие дни начнется ремонт водоканалов, расположенных в центре города. Масштабная работа по замене инженерных коммуникаций будет проведена по улицам Московской и Право-Булачной. Это потребует перекрытия дорог и изменения троллейбусного маршрута.

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Разиль Самигуллин