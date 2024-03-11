Итоги дня: приговоры Мусину и Фатихову, тротиловый груз в Казани, запуск делового квартала СИБУРа в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 11 марта:
- На призаводской территории «Казаньоргсинтеза» в реконструированном и обновленном здании бывшего заводоуправления заработал центр экспертной поддержки бизнеса СИБУРа. Это первый объект будущего делового квартала компании на севере Казани. Проект обошелся в 1,3 миллиарда рублей. Обновленную площадку посетил раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Выбор, который определит судьбу России и ее народа, — главная причина, почему татарстанцы должны прийти в эти выходные на избирательные участки и проголосовать, убеждены участники экспертного клуба «Волга». Главными темами заседания в этот понедельник стали итоги предвыборной кампании и образ будущего страны, предложенный кандидатами в президенты. Судя по опросам, исполнить свой гражданский долг собираются порядка 85% жителей республики.
- Татарстан по итогам 2023 года вновь вошел в топ-5 российских регионов по соответствию ESG-критериям. Республика успешно решает экологические проблемы, социальные вопросы и развивает корпоративную этику.
- Сегодня Вахитовский райсуд Казани завершил рассмотрение дела совладельца хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Махмута Фатихова, обвинявшегося в мошенничествах с ущербом в 727 млн рублей. Он признан виновным и приговорен к 7 годам колонии общего режима.
- Список фигурантов по делу о незаконном обороте 9 кг взрывчатки пополнила 51-летняя председатель правления украинского землячества «Криниця» Наталья Романенко. 8 марта сотрудники ФСБ задержали ее в родном городе и доставили на следственные действия в Казань.
- Новое решение по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина вынес сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Он полностью согласился с выводами судей Верховного суда РТ и утвердил апелляционное определение от 16 ноября 2022 года, согласно которому срок посадки банкира был сокращен с 12 до 11 лет колонии общего режима, а два эпизода дела соединены в один.
- В начале прошлой недели в судах Казани произошел масштабный сбой автоматической системы передачи судебных извещений. Той самой, из которой потом повестки уходят получателям через «Почту России», а суды обмениваются информацией. О проблеме сообщили читатели «Реального времени».
- На рассвете 11 марта в Республике Татарстан стартовал массовый полет тепловых аэростатов на дальность в формате «Long jump». За 10 часов участникам необходимо улететь на максимальное расстояние.
- Китайская писательница Мосян Тунсю возглавила рейтинг самых популярных авторов, пришедших из самиздата.
- Биткоин обошел серебро и стал восьмым финансовым активом в мировой экономике по уровню торговли. Его капитализация превысила 1,4 триллиона долларов после обновления исторического максимума.
- Рустам Минниханов посетил Казанский пороховой завод и обсудил с сотрудниками перспективы развития.
- Вице-президент Федерации фиджитал-спорта Татарстана посетил Фиджитал-центр в Зеленодольске.
- Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал Государственной транспортной лизинговой компании пять вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Церемония передачи символических ключей авиакомпаниям состоялась на территории предприятия.
- По итогам февраля 2024 года в Республике Татарстан насчитали 959,4 тыс. частных инвесторов, имеющих открытые брокерские счета на Московской бирже. Это на 19 623 человека больше, чем в феврале 2023 года.
- Владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что законодательные ограничения на импорт семян негативно скажутся на потребителях. По его словам, запреты повысят цену на сельскохозяйственную продукцию и лишь незначительно скажутся на работе аграриев.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу физических и юридических лиц на ресурсах иностранных агентов.
- Согласно результатам исследования, 68% представителей сегмента электронной торговли и 41% представителей сферы IT в Казани рассказали о нехватке кадров как о самой распространенной проблеме для стартапов в городе в 2023 году.
- Четверть предпринимателей из Казани (24%) инвестировали в развитие своего стартапа в 2023 году от 600 тысяч до одного миллиона рублей. Пятая часть (22%) — два-три миллиона рублей, а 18% — сто-двести тысяч рублей. При этом 15% вложили в свое дело четыре-пять миллионов рублей.
- Наиболее популярные сферы для запуска стартапов среди предпринимателей Казани — это электронная коммерция (25%), IT (21%), финансы и блокчейн (12%). Также опрошенные выделили недвижимость и девелопмент (10%), туризм и пищевую промышленность (по 7%).
- В рамках национального проекта «Наука и университеты» Казанский государственный медицинский университет оборудует учебные помещения на ул. Горького, д. 35. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне. На это выделят 6 640 296,01 рубля.
- В Татарстане в 5 раз увеличили выплаты молодым специалистам в государственных спортшколах.
- В Госдуму внесли законопроект с изменениями в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно этому законопроекту, у выпускников школ будет выбор между написанием ЕГЭ и сдачей экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
- По данным социологического исследования, проведенного «Фондом общественного мнения Татарстана», в республике принять участие в выборах планируют около 85% опрошенных.
- В текущем году в Казани проведут ремонт шести учреждений молодежной политики.
- Школьники из Арского района Татарстана переводят «Смешариков» и «Лунтика» на татарский язык.
- Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов проведет прием граждан в селе Богородское Пестречинского района республики.
- По данным опроса SuperJob, 61% жителей Казани негативно оценивают Единый государственный экзамен и считают, что его надо отменить. В поддержку ЕГЭ высказались только 15% опрошенных.
- В рамках семейного фестиваля «Всей семьей на выборы» хедлайнерами в Казани выступят «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-Мэн» и «Хор Турецкого». Также в фестивале будут участвовать артисты татарской эстрады.
- В Казани на участке улицы Хади Такташа от перекрестка с улицей Назарбаева перекрыта проезжая часть.
Ключевые события 747-го дня специальной военной операции на Украине:
- Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15 080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 428 танков и других боевых бронированных машин, 1 237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 608 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Артем ГафаровОбщество Татарстан
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