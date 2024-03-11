Более половины казанцев считают, что ЕГЭ нужно отменить

По данным опроса SuperJob, 61% жителей Казани негативно оценивают Единый государственный экзамен и считают, что его надо отменить. В поддержку ЕГЭ высказались только 15% опрошенных. Противников экзамена больше среди респондентов старше 45 лет (72%), а сторонников — среди молодежи до 34 лет (23%).

Среди родителей десяти- и одиннадцатиклассников 72% высказались за отмену ЕГЭ. О плюсах ЕГЭ говорит лишь каждый шестой опрошенный (17%).

Учителя реже критикуют ЕГЭ — за отмену высказались 55% респондентов.

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Артем Гафаров