КГМУ закупит новое оборудование для учебных помещений за 6,6 млн рублей
В рамках национального проекта «Наука и университеты» Казанский государственный медицинский университет оборудует учебные помещения на ул. Горького, д. 35. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне. На это выделят 6 640 296,01 рубля.
«Реальное время» выяснило, что учебные помещения КГМУ должны оборудовать для реализации программы «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».
Учебные корпусы КГМУ оборудуют:
- Стол препаровочный стационарный с двойной вытяжкой базовый (СПВ-7Б);
- Стол Секционный Стационарный (ССС-ЗК);
- Стул со спинкой и подлокотниками;
- Шкаф для хранения химреактивов ТШ-З02(в);
- Стол инструментальный СИП-3/Н;
- Cтол инструментальный предметный двухполочный с ящиком СИП-2/Н-Я-«Айболит»;
- Большой секционный набор инструментов хирургический;
- Пила электрическая сетевая с защитным кожухом (ПЭС-12);
- Стол с мойкой 2000;
- Шкаф металлический односекционный однодверный с дверкой стекло ШМ-1.304-«Айболит» (из нержавеющей стали);
- «Тележка специализированная ТЛ-2а быстросъемный спец. лоток высотой 35 мм, быстросъемный;
- Спец. лоток высотой 65 мм;
- Тумба под стерилизатор;
- Стерилизатор воздушный ГП 20 МО;
- Холодильник для медицинских отходов Бирюса 2502;
- Стеллаж медицинский металлический Промет СТМ MS 185/100x40/4;
- Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря ШМ-Х;
- Шкаф для хранения влажного архива ТШ-201В;
- Каталка со съемными носилками (КСН-6н).
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