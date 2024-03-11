Новости общества

15:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КГМУ закупит новое оборудование для учебных помещений за 6,6 млн рублей

13:54, 11.03.2024

В рамках национального проекта «Наука и университеты» Казанский государственный медицинский университет оборудует учебные помещения на ул. Горького, д. 35. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне. На это выделят 6 640 296,01 рубля.

«Реальное время» выяснило, что учебные помещения КГМУ должны оборудовать для реализации программы «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».

Учебные корпусы КГМУ оборудуют:

  • Стол препаровочный стационарный с двойной вытяжкой базовый (СПВ-7Б);
  • Стол Секционный Стационарный (ССС-ЗК);
  • Стул со спинкой и подлокотниками;
  • Шкаф для хранения химреактивов ТШ-З02(в);
  • Стол инструментальный СИП-3/Н;
  • Cтол инструментальный предметный двухполочный с ящиком СИП-2/Н-Я-«Айболит»;
  • Большой секционный набор инструментов хирургический;
  • Пила электрическая сетевая с защитным кожухом (ПЭС-12);
  • Стол с мойкой 2000;
  • Шкаф металлический односекционный однодверный с дверкой стекло ШМ-1.304-«Айболит» (из нержавеющей стали);
  • «Тележка специализированная ТЛ-2а быстросъемный спец. лоток высотой 35 мм, быстросъемный;
  • Спец. лоток высотой 65 мм;
  • Тумба под стерилизатор;
  • Стерилизатор воздушный ГП 20 МО;
  • Холодильник для медицинских отходов Бирюса 2502;
  • Стеллаж медицинский металлический Промет СТМ MS 185/100x40/4;
  • Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря ШМ-Х;
  • Шкаф для хранения влажного архива ТШ-201В;
  • Каталка со съемными носилками (КСН-6н).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также