КГМУ закупит новое оборудование для учебных помещений за 6,6 млн рублей

В рамках национального проекта «Наука и университеты» Казанский государственный медицинский университет оборудует учебные помещения на ул. Горького, д. 35. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне. На это выделят 6 640 296,01 рубля.

«Реальное время» выяснило, что учебные помещения КГМУ должны оборудовать для реализации программы «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».



Учебные корпусы КГМУ оборудуют:

Стол препаровочный стационарный с двойной вытяжкой базовый (СПВ-7Б);

Стол Секционный Стационарный (ССС-ЗК);

Стул со спинкой и подлокотниками;

Шкаф для хранения химреактивов ТШ-З02(в);

Стол инструментальный СИП-3/Н;

Cтол инструментальный предметный двухполочный с ящиком СИП-2/Н-Я-«Айболит»;

Большой секционный набор инструментов хирургический;

Пила электрическая сетевая с защитным кожухом (ПЭС-12);

Стол с мойкой 2000;

Шкаф металлический односекционный однодверный с дверкой стекло ШМ-1.304-«Айболит» (из нержавеющей стали);

«Тележка специализированная ТЛ-2а быстросъемный спец. лоток высотой 35 мм, быстросъемный;

Спец. лоток высотой 65 мм;

Тумба под стерилизатор;

Стерилизатор воздушный ГП 20 МО;

Холодильник для медицинских отходов Бирюса 2502;

Стеллаж медицинский металлический Промет СТМ MS 185/100x40/4;

Шкаф металлический для хозяйственного инвентаря ШМ-Х;

Шкаф для хранения влажного архива ТШ-201В;

Каталка со съемными носилками (КСН-6н).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина