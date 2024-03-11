Китайская писательница Мосян Тунсю возглавила рейтинг самых популярных авторов, пришедших из самиздата

Фото: Динар Фатыхов

Рынок самиздата растет с каждым годом. Его доля среди цифровых книг достигла в 2023 году 35%. При этом часть авторов начинают в самиздате, а потом переходят в традиционные издательства. Книжная сеть «Читай-город» составила рейтинг самых востребованных авторов, которые пришли на книжный рынок из самиздата.

Первое место заняла китайская писательница Мосян Тунсю с книгой «Благословение небожителей. Том 6». В 2023 году было продано 25 тыс. экземпляров. А продажи всех ее книг перевалили за 200 тыс. экземпляров. Мировая известность к писательнице пришла с циклом новелл «Магистр дьявольского культа», который она изначально опубликовала на онлайн-платформе JJWXC. Затем цикл вышел в бумажной версии на китайском языке, а позже был переведен на английский. В 2018 году по этой книге Netflix снял сериал.

Вторую строчку заняла американская писательница Нора Сакавич с книгой «Лисья нора». В 2023 году было продано 15 тыс. экземпляров. «Лисья нора» — это первая часть трилогии «Все ради игры». Впервые этот цикл вышел на американской онлайн-платформе и только потом в бумаге. На русском языке книга вышла в издательстве Popcorn Books. Продажи всей трилогии в 2023 году составили 30 тыс. экземпляров.

На третьем месте русскоязычная писательница Эл Моргот с книгой «Злодейский путь!..». Этот роман собрал более 3,8 млн прочтений в Сети. Бумажную версию опубликовало издательство МИФ. В 2023 году в «Читай-городе» было продано 12 тыс. экземпляров.

Такие же продажи у романа «Поклонник» российской писательницы Анны Джейн. В общей сложности в прошлом году было продано 107 тыс. экземпляров более 50 изданий ее книг. Анна Джейн с детства мечтала писать книги. С 2010 года она размещала свои произведения на различных онлайн-площадках.

А вот Ася Лавринович не ставила цели стать писательницей. Однажды она поучаствовала в литературном конкурсе, куда отправила свою повесть. А затем начала выкладывать свои тексты на онлайн-площадках самиздата. Сейчас книги Лавринович выходят в издательстве Like Book. Ее роман «Нелюбовь сероглазого короля» была продана в прошлом году в количестве 10 тыс. экземпляров. Всего в «Читай-городе» представлено более 30 ее книг, в 2023 году было продано более 63 тыс. экземпляров.

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Екатерина Петрова