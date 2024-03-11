Хотели помешать СВО? За тротиловый груз в Казани арестовали главу украинского землячества из Хабаровска

Как стало известно «Реальному времени», список фигурантов по делу о незаконном обороте 9 кг взрывчатки пополнила 51-летняя председатель правления украинского землячества «Криниця» Наталья Романенко. 8 марта сотрудники ФСБ задержали ее в родном городе и доставили на следственные действия в Казань.



9 марта Советский райсуд санкционировал арест Романенко до 6 мая. По данным источников «Реального времени», эта женщина является супругой задержанного ранее Владимира Фетисова, в машине которого 5 марта обнаружили сначала 6 зарядов смеси тротила и гексогена, а потом еще 16 зарядов, спрятанных под конструкцией задних пассажирских сидений. Общий вес опасного и запрещенного груза потянул на 8,8 кг.

Напомним, Фетисова арестовали еще 7 марта. Происхождение взрывчатки объяснить он не смог. Дело возбуждено против него и неустановленных лиц. До выхода на пенсию этот фигурант занимал должность замначальника отдела в управлении по внутренней политике в правительстве Хабаровского края.

Скриншот realnoevremya.ru с видео МВД по РТ

По данным источников «Реального времени», силовики не исключают, что супруги могли заниматься подготовкой террористического либо диверсионного акта на Дальнем Востоке — с целью отвлечь силы от специальной военной операции либо спровоцировать новую зону конфликта. Впрочем, обвинения в более тяжком преступлении ни Фетисову, ни Романенко пока не предъявлены.

Муж и жена вину в незаконном обороте взрывчатых средств не признают, свое заключение под стражу оспаривают.

Во избежание утечек информации с их защитников в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ взяли подписки о неразглашении.

Ирина Плотникова