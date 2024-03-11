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Около 85% татарстанцев планируют проголосовать на выборах президента России

11:52, 11.03.2024
Около 85% татарстанцев планируют проголосовать на выборах президента России
Фото: Динар Фатыхов

По данным социологического исследования, проведенного «Фондом общественного мнения Татарстана», в республике принять участие в выборах планирует около 85% опрошенных. Данные собирались путем телефонного опроса. Об итогах рассказали на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.

Отвечая на вопрос о предпочтении кандидатов, респонденты распределились следующим образом:

  • Владимир Путин — 85%;
  • Владислав Даванков — 6%;
  • Николай Харитонов — 6%;
  • Леонид Слуцкий — 3%.

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Артем Гафаров, Василя Ширшова
Общество Татарстан
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