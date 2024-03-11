Около 85% татарстанцев планируют проголосовать на выборах президента России
По данным социологического исследования, проведенного «Фондом общественного мнения Татарстана», в республике принять участие в выборах планирует около 85% опрошенных. Данные собирались путем телефонного опроса. Об итогах рассказали на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.
Отвечая на вопрос о предпочтении кандидатов, респонденты распределились следующим образом:
- Владимир Путин — 85%;
- Владислав Даванков — 6%;
- Николай Харитонов — 6%;
- Леонид Слуцкий — 3%.
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