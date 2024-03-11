В Казани отремонтируют шесть учреждений молодежной политики

В текущем году в Казани проведут ремонт шести учреждений молодежной политики. В городе появятся новые точки притяжения для молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Так, на улице Солидарности, 12 откроется подростковый клуб «Без», на проспекте Победы, 100 будет работать филиал центра психолого-педагогической помощи «Доверие». Кроме того, завершится реновация молодежного центра «Вертолет» в Кировском районе.

Также ремонтные работы пройдут в Вахитовском районе, где обновят помещения подросткового клуба «Лидер», расположенного на улице Подлужной, 49. В Авиастроительном районе отремонтируют цокольную часть здания молодежного центра им. А. Гайдара. Кроме того, начнутся масштабные ремонтные работы в детском оздоровительном лагере «Нармонка».

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что ремонт каждого учреждения — это возможность увеличить число направлений деятельности и расширить охват. Ранее сообщалось, что в Татарстане будет направлено 179,5 млн рублей на ремонт школ и детских садов.

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Разиль Самигуллин