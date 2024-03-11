В Татарстане стартовала «Российская зимняя гонка» тепловых аэростатов

На рассвете 11 марта в Республике Татарстан стартовал массовый полет тепловых аэростатов на дальность в формате «Long jump». За 10 часов участникам необходимо улететь на максимальное расстояние. Заявлено 10 команд, в том числе из Казани, Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Уфы.
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