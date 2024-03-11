Прокурор Татарстана проведет прием граждан в селе Богородское Пестречинского района

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов проведет прием граждан в селе Богородское Пестречинского района республики. Об этом рассказал глава района Ильхам Кашапов в своем telegram-канале.

Встреча состоится во вторник, 12 марта, уточнили в ведомстве. Прием состоится в здании районного ДК на улице Центральной, 57б/1. Начало приема — 15.00.

Село Богородское находится рядом с деревней Куюки, входящей в Пестречинский район, и жилым массивом Салмачи, который является частью Казани. Жители пригорода столицы Татарстана активно жалуются на плохое дорожное сообщение с городом — с Казанью весь пригород соединяет всего одна дорога.

Жители Богородского также жаловались на строительство дороги, соединяющей село с Куюками, и далее — с трассой М-7. Жители Богородского обращали внимание на сильно возросший дорожный трафик.

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Артем Гафаров